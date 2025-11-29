Últimas Noticias
Alianza Lima vs. Atlético Atenea: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Atlético Atenea: ¿dónde ver EN VIVO por Liga Peruana de Vóley 2025? | Fuente: FPV
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Alianza Lima quiere seguir con su paso perfecto en la Liga Peruana de Vóley cuando enfrente a Atlético Atenea por la sexta fecha.

Alianza Lima vs. Atlético Atenea EN VIVO: se enfrentan este domingo 30 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


El último reto de Alianza Lima antes de hacer maletas con destino al Mundial de Clubes. Previo a su viaje a Brasil, el elenco blanquiazul enfrentará a las 'diosas' con la misión de seguir con su paso arrollador en la Liga Peruana de Vóley.

El conjunto de Facundo Morando enlaza 7 triunfos consecutivos y apenas concediendo dos sets. La cohesión de María Alejandra Marín, Elina Rodríguez y Sandra Ostos con el plantel ha sido clave en este tramo inicial de la campaña.

Su rival es un Atlético Atenea de altas y bajas en su recorrido, pero que se recuperó en la fecha pasada cuando se hizo de un triunfo sólido ante el Géminis de Natalia Málaga.

Alianza Lima vs. Atlético Atenea: ¿cómo llegan a la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima ha ganado todos sus partidos en la temporada y en la última jornada derrotó 3-0 a Rebaza Acosta. Por su parte, en la quinta fecha de la Liga de Vóley, Atlético Atenea se impuso por 3-1 ante Deportivo Géminis.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea se disputará el domingo 30 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 5:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 7:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 4:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO?

El partido Alianza Lima vs. Atlético Atenea se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Atlético Atenea: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Atlético Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur: 25 soles
  • Preferente Oriente: 35 soles
  • Preferente Occidente: 45 soles

