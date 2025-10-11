Decisión firme: Alianza Lima no se presentará a la fecha 1 de la Liga de Vóley y jugará la Noche Blanquiazul

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cada vez falta menos para el inicio de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. La programación de la primera fecha ya la dio a conocer la Federación Peruana (FPV) y una de las posturas firmes es de Alianza Lima: el actual bicampeón tiene decidido no presentarse a la jornada inicial de la competición.

Alianza Lima, a través de su jefa de equipo, Cenaida Uribe, había dado a conocer que tenía acuerdo con la FPV para no jugar ni el 25 ni el 26 de octubre en la Liga, porque ya había acordado con anticipación disputar su jornada de presentación con la Noche Blanquiazul en esas mismas fechas.

Según la programación de la Liga, Alianza deberá enfrentar a Kazoku No Perú el domingo 26 de octubre, pero el elenco íntimo sostendrá ese día uno de sus partidos de la Noche Blanquiazul.

“Nosotros jugamos en el Dibós el día 26. Lo dije desde el principio. En la primera o segunda reunión, yo avisé que tengo mi presentación, Gino (Vegas) dijo qué les parece si reprogramamos a Alianza. Todos dijeron que sí, en eso se quedó. Después me sorprende cuando me quieren obligar a jugar algo que el acuerdo era que no iba a jugar”, dijo Cenaida Uribe en De Una.

Alianza Lima y su postura ante la FPV

La Noche Blanquiazul, que será un cuadrangular internacional en el que participarán también Regatas Lima, Fluminense (Brasil) y River Plate (Argentina), se llevará a cabo en el Coliseo Dibós.

Cenaida Uribe, consultada si Alianza Lima no iba a presentarse a la primera fecha de la Liga, fue enfática, descartando incluso enviar un equipo alternativo. “No. Tampoco con juveniles”, remarcó. Así, de acuerdo con el Reglamento, Alianza se expone a un walk-over que significará en el lado deportivo el descuento de puntos en la tabla.

La encargada del equipo blanquiazul dio cuenta que las diferencias que mantiene su institución con la FPV corresponden a diversos temas, principalmente vinculado a patrocinadores.

“Si me dicen, Cenaida, no vas a jugar ni el 25 ni 26, te pongo el miércoles, perfecto”, apuntó.

Primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26:

Sábado 25 de octubre

2:45 p.m. | Deportivo Soan vs. Rebaza Acosta

5:00 p.m. | U. San Martín vs. Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Géminis

Domingo 26 de octubre

12:30 p.m. | Regatas Lima vs Deportivo Wanka

3:15 p.m. | Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Kazoku No Perú

* Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao