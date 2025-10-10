Eryc Castillo reveló por qué firmó su renovación por tres años con Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima anunció días atrás una buena noticia para sus hinchas, ya que cerró la renovación hasta el 2028 del delantero ecuatoriano Eryc Castillo que a lo largo de la temporada, especialmente en los torneos de la Conmebol, se consagró como uno de los mejores valores del cuadro íntimo.

A través de sus redes sociales, Alianza publicó una entrevista con Castillo, que dio detalles de su decisión se alargar su vínculo con el equipo dirigido por el argentino Néstor Gorosito.

“Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad. Prioricé el sentimiento que uno tiene cuando llega a un lugar donde lo tratan de la mejor manera; eso fue fundamental para renovar”, señaló el futbolista de 30 años.

Respecto a la oportunidad de formar parte de Alianza y al compromiso con los hinchas, sostuvo que “llegar a una institución como Alianza me ha dado la posibilidad de vivir muchos momentos bonitos. El apoyo de los hinchas partido a partido lo vamos a ratificar; Alianza debe estar en lo más alto”, comentó.

La 'Culebra' reiteró que su objetivo es ganar "cosas importantes" en el club blanquiazul. “Cierro mi vínculo por tres temporadas más, hasta finales del 2028, y estoy feliz por eso. Quiero ganar cosas importantes con el club, a corto o mediano plazo: títulos, dejar el nombre de Alianza en lo más alto a nivel nacional e internacional. Espero poder conseguirlo”, concluyó.