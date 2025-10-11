Universitario vs. Géminis: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por el Atenea Open 2025?

Por la segunda fecha del Atenea Open, Universitario enfrentará este sábado a Deportivo Géminis en el Coliseo La Salle.
Universitario vs. Géminis EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre en el Coliseo del colegio La Salle, en Breña (Lima). El partido amistoso corresponde a la fecha 2 de la Atenea Open 2025 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Universitario vs Geminis: ¿cómo llegan a la fecha 2 del torneo amistoso Atenea Open 2025?
Universitario derrotó por 3-1 a la Selección Peruana Sub 19 en la primeraa jornada del Atenea Open 2025, mientras que Deportivo Géminis derrotó 3-0 al anfitrión, el Atlético Atenea.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Geminis EN VIVO por el torneo amistoso Atenea Open 2025?
El partido entre Universitario vs. Deportivo Geminis se disputará este sábado 11 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Universitario vs Geminis EN VIVO por el torneo amistoso Atenea Open 2025?
- En Perú, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 7:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 9:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs Géminis comienza a las 6:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Géminis comienza a las 8:00 p.m.
¿Dónde ver el amistoso Universitario vs Geminis EN VIVO por TV?
El partido entre Universitario vs. Deportivo Géminis por el Atenea Open 2025 se podrán ver EN VIVO por TV y streaming a través de Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe.
Universitario vs Geminis: precios de las entradas
Los precios de las entradas para el partido entre Universitario vs. Deportivo Géminis, disponibles en la plataforma Joinnus y Yape Entradas, son los siguientes:
- Entrada por día: S/ 25.00
- Entrada válida por todo el Atenea Open: S/ 60.00