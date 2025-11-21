Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Rebaza Acosta EN VIVO: se enfrentan este sábado 22 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao, por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26. El encuentro empezará a las 5:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Latina (canal 2, 702, HD, página web y app). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: ¿cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



Alianza Lima llega al partido invicto. De los seis partidos que disputó, los ganó todos, solo concediendo dos sets. Rebaza Acosta, en tanto, viene realizando una buena campaña. Se encuentra en el quinto lugar con seis unidades, producto de dos victorias y dos derrotas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



El partido entre Alianza Lima vs. Rebaza Acosta se disputará el sábado 22 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Rebaza Acosta en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



En Perú , el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 8:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Rebaza Acosta en vivo por TV y streaming?

El partido Alianza Lima vs. Rebaza Acosta se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Rebaza Acosta, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: últimos resultados

Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Alianza Lima 3-0 Géminis

Alianza Lima 3-0 Circolo

Rebaza Acosta

Olva Latino 3-.2 Rebaza Acosta

Kazoku No Peru 0-3 Rebaza Acosta

San Martín 3-0 Rebaza Acosta