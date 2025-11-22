Cambios drásticos en Matute: Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique no seguirán en Alianza Lima en 2026, según fuentes de RPP

La Liga1 Te Apuesto entró a su recta final con Universitario de Deportes como tricampeón nacional, aunque equipos como Alianza Lima aún continúan batallando para culminar como Perú 2 en la próxima Copa Libertadores 2026.
Por otro lado, Alianza también piensa en definir su plantel para el próximo año y hay más de duda en la renovación de una serie de jugadores a pesar de una buena campaña a nivel internacional.
RPP pudo conocer que desde Matute se decidió que Pablo Ceppelini no continuará para la próxima temporada. El volante uruguayo llegó a principios de este año con grandes expectativas, pero no pudo plasmar su mejor rendimiento.
Además, Guillermo Enrique le sigue los pasos a Ceppelini. El lateral argentino de 34 años fue de más a menos en su rendimiento con la camiseta blanquiazul. Es más, en la última recta del campeonato no fue considerado por el DT Néstor Gorosito.
"Todavía no sé nada, de mi parte la idea es continuar, pero no sé qué va a pasar, ya veremos", señaló Enrique hace unas semanas sobre su continuidad en Alianza.
¿Alan Cantero seguirá en Alianza?
La gran incertidumbre es si Alan Cantero continuará en las filas íntimas. El atacante argentino anotó goles importantes en este año, pero Alianza quiere extender solo su préstamo con Godoy Cruz, que, según informaciones, solo contempla una futura venta.
Los jugadores que acaban contrato con Alianza este 2025:
Marco Huamán
Ángelo Campos
Ricardo Lagos
Pablo Lavandeira
Mauricio Arrasco
Said Peralta
Brian Arias
Fabricio Mesías
Pablo Ceppelini
Guillermo Enrique
Alan Cantero
Paolo Guerrero
Hernán Barcos