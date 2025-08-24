Últimas Noticias
Colombia vs. China: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 2 del Mundial de Vóley 2025?

Colombia va por la sorpresa ante China en la segunda jornada del grupo F del Mundial de Vóley 2025. Sigue los detalles AQUÍ.

Colombia vs. China EN VIVO: se enfrentan este lunes 25 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 2 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Colombia se juega su última opción para seguir avanzando en el Mundial, aunque el reto será grande. Tras perder en sets corridos frente a República Dominicana, las 'cafeteras' están obligadas a ganar y tener un oportunidad para la última ronda del grupo F, donde se verá con México.

Pero el rival es China, el quinto mejor sexteto del mundo en el ranking FIVB. Las asiáticas se despidieron en cuartos de final de la VNL y en su estreno mundialista cedieron un set ante México, lo que alimenta la ilusión de las 'cafeteras' de poder dar pelea.

China vs Colombia: ¿cómo llegan a la fecha 2 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

China debutó en el torneo remontándole por 3-1 a México, mientras que Colombia fue superada 3-0 por República Dominicana en la jornada inaugural del grupo F.

¿Cuándo y dónde juegan China vs Colombia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Colombia vs. China se disputará el lunes 25 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan China vs Colombia EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido China vs. Colombia comienza a las 07:30 a.m.
  • En Colombia, el partido China vs. Colombia comienza a las 07:30 a.m.
  • En China, el partido China vs. Colombia comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido China vs. Colombia comienza a las 09:30 a.m.
  • En México (CDMX), el partido China vs. Colombia comienza a las 06:30 a.m.
  • En República Dominicana, el partido China vs. Colombia comienza a las 08:30 a.m.
  • En Argentina, el partido China vs. Colombia comienza a las 09:30 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido China vs. Colombia comienza a las 08:30 a.m.
  • En Cuba, el partido China vs. Colombia comienza a las 08:30 a.m.
  • En Italia, el partido China vs. Colombia comienza a las 2:30 p.m.
  • En España, el partido China vs. Colombia comienza a las 2:30 p.m.
  • En Turquía, el partido China vs. Colombia comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el China vs Colombia EN VIVO por TV?

El partido entre Colombia vs. China se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (612 y 1612 HD). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

China vs Colombia: últimos resultados

  • 23/08/2025 | China 3-1 México – Mundial FIVB
  • 23/07/2025 | Polonia 3-2 China – VNL
  • 13/07/2025 | China 3-2 Estados Unidos – VNL

  • 23/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Mundial FIVB
  • 10/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Copa Panamericana
  • 09/08/2025 | Puerto Rico 0-3 Colombia – Copa Panamericana

Selección de Colombia Selección de China Vóley Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025

