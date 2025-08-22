Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos
EP 210 • 05:04

Tabla Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO: resultados y posiciones tras la fecha 1 del torneo en Tailandia

Tabla de Posiciones del Mundial Femenino de Vóley 2025
Tabla de Posiciones del Mundial Femenino de Vóley 2025 | Fuente: Volleyball World
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 ya está en marcha. Sigue AQUÍ los resultados de todas las selecciones en el certamen.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tailandia es la sede del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino, que en su vigésima edición incorpora a 32 selecciones en un nuevo formato. El actual campeón es Serbia, aunque aparecen con serias aspiraciones al título Italia y Brasil.

Los participantes han sido dividas en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada serie clasificarán a los octavos de final de la competencia, donde serán emparejados en ocho llaves de dos equipos. Los ganadores, pasarán a los cuartos de final, y así hasta definirse a los finalistas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025

22 de agosto

  • 4:00 a.m. | Puerto Rico 1-3 Francia -> Grupo C
  • 4:00 a.m | República Checa 1-3 Argentina -> Grupo D
  • 5:00 a.m. | Países Bajos 3-2 Suecia -> Grupo A
  • 5:00 a.m. | Bélgica 3-0 Cuba -> Grupo B
  • 7:30 a.m. | Brasil 3-0 Grecia -> Grupo C
  • 7:30 a.m. | Estados Unidos 3-1 Eslovenia -> Grupo D
  • 8:30 a.m. | Tailandia 3-1 Egipto -> Grupo A
  • 8:30 a.m. | Italia 3-0 Eslovaquia -> Grupo B

23 de agosto

  • 4:00 a.m. | Canadá vs Bulgaria -> Grupo E
  • 4:00 a.m | República Dominicana vs Colombia -> Grupo F
  • 5:00 a.m. | Alemania vs Kenia -> Grupo G
  • 5:00 a.m. | Japón vs Camerún -> Grupo H
  • 7:30 a.m. | Turquía va España -> Grupo E
  • 7:30 a.m. | China vs México -> Grupo F
  • 8:30 a.m. | Polonia vs Vietnam -> Grupo G
  • 8:30 a.m. | Serbia vs Ucrania -> Grupo H

24 de agosto

  • 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Grecia -> Grupo C
  • 4:00 a.m | República Checa vs Eslovenia -> Grupo D
  • 5:00 a.m. | Países Bajos vs Egipto -> Grupo A
  • 5:00 a.m. | Italia vs Cuba -> Grupo B
  • 7:30 a.m. | Brasil vs Francia -> Grupo C
  • 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Argentina -> Grupo D
  • 8:30 a.m. | Tailandia vs Suecia -> Grupo A
  • 8:30 a.m. | Bélgica vs Eslovaquia -> Grupo B

25 de agosto

  • 4:00 a.m. | Canadá vs España -> Grupo E
  • 4:00 a.m | República Dominicana vs México -> Grupo F
  • 5:00 a.m. | Alemania vs Vietnam -> Grupo G
  • 5:00 a.m. | Japón vs Ucrania -> Grupo H
  • 7:30 a.m. | Turquía va Bulgaria -> Grupo E
  • 7:30 a.m. | China vs Colombia -> Grupo F
  • 8:30 a.m. | Polonia vs Kenia -> Grupo G
  • 8:30 a.m. | Serbia vs Camerún -> Grupo H

26 de agosto

  • 4:00 a.m. | Francia vs Grecia -> Grupo C
  • 4:00 a.m | Argentina vs Eslovenia -> Grupo D
  • 5:00 a.m. | Suecia vs Egipto -> Grupo A
  • 5:00 a.m. | Italia vs Bélgica -> Grupo B
  • 7:30 a.m. | Brasil vs Puerto Rico -> Grupo C
  • 7:30 a.m. | Estados Unidos vs República Checa -> Grupo D
  • 8:30 a.m. | Tailandia vs Países Bajos -> Grupo A
  • 8:30 a.m. | Cuba vs Eslovaquia -> Grupo B

27 de agosto

  • 4:00 a.m. | Turquía vs Canadá -> Grupo E
  • 4:00 a.m | Colombia vs México -> Grupo F
  • 5:00 a.m. | Kenia vs Vietnam -> Grupo G
  • 5:00 a.m. | Japón vs Serbia -> Grupo H
  • 7:30 a.m. | Bulgaria vs España -> Grupo E
  • 7:30 a.m. | China vs República Dominicana -> Grupo F
  • 8:30 a.m. | Polonia vs Alemania -> Grupo G
  • 8:30 a.m. | Ucrania vs Camerún -> Grupo H

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO

GRUPO APartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. TAILANDIA 1133.000
2. PAÍSES BAJOS 1121.500
3. SUECIA 1010.666
4. EGIPTO 1000.333

GRUPO BPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. BÉLGICA 113MAX
2. ITALIA 113MAX
3. ESLOVAQUIA 1000.000
4. CUBA 1000.00

GRUPO CPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. BRASIL 113MAX
2. FRANCIA 1133.000
3. PUERTO RICO 1000.333
4. GRECIA 1000.000

GRUPO DPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. ESTADOS UNIDOS 1133.000
2. ARGENTINA 1133.000
3. REP. CHECA 1000.333
4. ESLOVENIA 1000.333

GRUPO EPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. TURQUÍA 000
2. CANADÁ 000
3. BULGARIA 000
4. ESPAÑA 000

GRUPO FPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. CHINA 000
2. REP. DOMINICANA 000
3. COLOMBIA 000
4. MÉXICO 000

GRUPO GPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. POLONIA 000
2. ALEMANIA 000
3. KENIA 000
4. VIETNAM 000

GRUPO HPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. JAPÓN 000
2. SERBIA 000
3. UCRANIA 000
4. CAMERÚN 000

¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO?

En Perú, el Mundial de Vóley Femenino 2025 será transmitido EN VIVO por TV a través de DirecTV y Latina. En Brasil, los encuentros se podrá seguir EN DIRECTO por Sportv 2. Vía streaming, el torneo va mediante DGO y VBTV. Todos los detalles los encontrarán en RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Vóley Tabla de Posiciones Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025 Partidos de hoy

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA