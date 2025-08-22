Tabla Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO: resultados y posiciones tras la fecha 1 del torneo en Tailandia

El Mundial de Voleibol Femenino FIVB 2025 ya está en marcha. Sigue AQUÍ los resultados de todas las selecciones en el certamen.
Tailandia es la sede del Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino, que en su vigésima edición incorpora a 32 selecciones en un nuevo formato. El actual campeón es Serbia, aunque aparecen con serias aspiraciones al título Italia y Brasil.
Los participantes han sido dividas en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada serie clasificarán a los octavos de final de la competencia, donde serán emparejados en ocho llaves de dos equipos. Los ganadores, pasarán a los cuartos de final, y así hasta definirse a los finalistas.
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025
22 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico 1-3 Francia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa 1-3 Argentina -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos 3-2 Suecia -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Bélgica 3-0 Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil 3-0 Grecia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos 3-1 Eslovenia -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia 3-1 Egipto -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Italia 3-0 Eslovaquia -> Grupo B
23 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs Bulgaria -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs Colombia -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Kenia -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Camerún -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs México -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Vietnam -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Ucrania -> Grupo H
24 de agosto
- 4:00 a.m. | Puerto Rico vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | República Checa vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Países Bajos vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Cuba -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Francia -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs Argentina -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Suecia -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Bélgica vs Eslovaquia -> Grupo B
25 de agosto
- 4:00 a.m. | Canadá vs España -> Grupo E
- 4:00 a.m | República Dominicana vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Alemania vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Ucrania -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Turquía va Bulgaria -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs Colombia -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Kenia -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Serbia vs Camerún -> Grupo H
26 de agosto
- 4:00 a.m. | Francia vs Grecia -> Grupo C
- 4:00 a.m | Argentina vs Eslovenia -> Grupo D
- 5:00 a.m. | Suecia vs Egipto -> Grupo A
- 5:00 a.m. | Italia vs Bélgica -> Grupo B
- 7:30 a.m. | Brasil vs Puerto Rico -> Grupo C
- 7:30 a.m. | Estados Unidos vs República Checa -> Grupo D
- 8:30 a.m. | Tailandia vs Países Bajos -> Grupo A
- 8:30 a.m. | Cuba vs Eslovaquia -> Grupo B
27 de agosto
- 4:00 a.m. | Turquía vs Canadá -> Grupo E
- 4:00 a.m | Colombia vs México -> Grupo F
- 5:00 a.m. | Kenia vs Vietnam -> Grupo G
- 5:00 a.m. | Japón vs Serbia -> Grupo H
- 7:30 a.m. | Bulgaria vs España -> Grupo E
- 7:30 a.m. | China vs República Dominicana -> Grupo F
- 8:30 a.m. | Polonia vs Alemania -> Grupo G
- 8:30 a.m. | Ucrania vs Camerún -> Grupo H
Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO
|GRUPO A
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. TAILANDIA
|1
|1
|3
|3.000
|2. PAÍSES BAJOS
|1
|1
|2
|1.500
|3. SUECIA
|1
|0
|1
|0.666
|4. EGIPTO
|1
|0
|0
|0.333
|GRUPO B
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. BÉLGICA
|1
|1
|3
|MAX
|2. ITALIA
|1
|1
|3
|MAX
|3. ESLOVAQUIA
|1
|0
|0
|0.000
|4. CUBA
|1
|0
|0
|0.00
|GRUPO C
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. BRASIL
|1
|1
|3
|MAX
|2. FRANCIA
|1
|1
|3
|3.000
|3. PUERTO RICO
|1
|0
|0
|0.333
|4. GRECIA
|1
|0
|0
|0.000
|GRUPO D
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. ESTADOS UNIDOS
|1
|1
|3
|3.000
|2. ARGENTINA
|1
|1
|3
|3.000
|3. REP. CHECA
|1
|0
|0
|0.333
|4. ESLOVENIA
|1
|0
|0
|0.333
|GRUPO E
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. TURQUÍA
|0
|0
|0
|2. CANADÁ
|0
|0
|0
|3. BULGARIA
|0
|0
|0
|4. ESPAÑA
|0
|0
|0
|GRUPO F
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. CHINA
|0
|0
|0
|2. REP. DOMINICANA
|0
|0
|0
|3. COLOMBIA
|0
|0
|0
|4. MÉXICO
|0
|0
|0
|GRUPO G
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. POLONIA
|0
|0
|0
|2. ALEMANIA
|0
|0
|0
|3. KENIA
|0
|0
|0
|4. VIETNAM
|0
|0
|0
|GRUPO H
|Partidos
|Ganados
|Puntos
|Set Ratio
|1. JAPÓN
|0
|0
|0
|2. SERBIA
|0
|0
|0
|3. UCRANIA
|0
|0
|0
|4. CAMERÚN
|0
|0
|0
¿Dónde ver el Mundial de Vóley Femenino 2025 EN VIVO?
En Perú, el Mundial de Vóley Femenino 2025 será transmitido EN VIVO por TV a través de DirecTV y Latina. En Brasil, los encuentros se podrá seguir EN DIRECTO por Sportv 2. Vía streaming, el torneo va mediante DGO y VBTV. Todos los detalles los encontrarán en RPP.pe.