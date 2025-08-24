Últimas Noticias
México vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el Mundial de Vóley 2025?

México vs. República Dominicana: ¿dónde ver EN VIVO el Mundial de Vóley 2025?
México vs. República Dominicana: ¿dónde ver EN VIVO el Mundial de Vóley 2025? | Fuente: Volleyball World
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que protagonizarán República Dominicana y México, por la segunda fecha del grupo F del Mundial de Vóley Femenino.

República Dominicana vs. México EN VIVO: se enfrentan este lunes 25 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 2 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 04:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Dos elencos de Norceca frente a frente. República Dominicana busca sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial cuando enfrente al elenco azteca. Las 'Reinas del Caribe' debutaron con un sólido 3-0 sobre Colombia.

México tiene al frente un partido clave. Cayó dando pelea por 1-3 ante China y necesita la victoria para llegar con aspiraciones a la última jornada del grupo C, donde se verá contra las 'cafeteras'.

República Dominicana vs México: ¿Cómo llegan al partido por la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

República Dominicana se estrenó con un triunfo 3-0 sobre Colombia, mientras que México sufrió la remontada 1-3 a manos de China en la jornada inaugural.

¿Cuándo y dónde juegan República Dominicana vs México EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre República Dominicana vs. México se disputará el lunes 25 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan República Dominicana vs México EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

  • En Perú, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 04:00 a.m.
  • En República Dominicana, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 05:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido República Dominicana vs. México comienza a las 03:00 a.m.
  • En Colombia, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 04:00 a.m.
  • En Argentina, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 06:00 a.m.
  • En Brasil, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 06:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido República Dominicana vs. México comienza a las 05:00 a.m.
  • En Cuba, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 05:00 a.m.
  • En Italia, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 11:00 a.m.
  • En Turquía, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 12:00 p.m.
  • En España, el partido República Dominicana vs. México comienza a las 11:00 a.m.

 ¿Dónde ver el República Dominicana vs México EN VIVO por TV?

El partido entre México vs. República Dominicana se podrá ver EN VIVO a través de VBTV vía streaming. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

República Dominicana vs México: últimos resultados

  • 23/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Mundial FIVB
  • 10/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Copa Panamericana
  • 09/08/2025 | República Dominicana 3-1 México – Copa Panamericana

  • 23/08/2025 | China 3-1 México – Mundial FIVB
  • 10/08/2025 | México 1-3 Puerto Rico – Copa Panamericana
  • 09/08/2025 | República Dominicana 3-1 México – Copa Panamericana

Tags
Vóley Selección de México Selección de República Dominicana Mundial de Vóley Femenino Mundial de Vóley Femenino 2025

