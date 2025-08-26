Colombia vs México EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs México EN VIVO: se enfrentan este miércoles 27 de agosto por la fecha 3 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia), desde las 4:00 a.m. hora peruana y colombiana (3:00 a.m. de México). El partido será transmitido EN DIRECTO por DSports, DGO y VBTV. También podrá seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Colombia vs México: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Colombia llega a la última fecha con la ilusión de ganar su primer partido en el Mundial. Y es que, en sus dos encuentros pasados, cayó ante República Dominicana y China. Lo mismo pasa con México, que perdió ante los mismos rivales.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs México en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Colombia vs. México se disputará el miércoles 27 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs México en vivo por el Mundial de Vóley Femenino 2025?



En Perú , el partido Colombia vs. México comienza a las 4:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs. México comienza a las 3:00 a.m.

En Argentina, el partido Colombia vs. México comienza a las 6:00 a.m.



En Brasil, el partido Colombia vs. México comienza a las 6:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs. México comienza a las 5:00 a.m.

En Cuba, el partido Colombia vs. México comienza a las 5:00 a.m.



En República Dominicana, el partido Colombia vs. México comienza a las 5:00 a.m.

En Italia, el partido Colombia vs. México comienza a las 11:00 a.m.

En Turquía, el partido Colombia vs. México comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Colombia vs México en vivo por TV?



El partido entre Colombia vs. México se podrá ver EN VIVO por TV a través de DSports (1613). Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Colombia vs México: últimos resultados

Colombia

República Dominicana 3-0 Colombia

China 3-1 Colombia

México

China 3-1 México

República Dominicana 3-0 México