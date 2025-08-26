Octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025: equipos, llaves, fechas y horarios de los partidos

Conoce los equipos, las llaves, las fechas y los horarios de los partidos por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025.
El Mundial de Vóley Femenino está llegando a su etapa decisiva. A falta de una fecha para que culmine la fase de grupos, ya se tienen a todos los clasificados a los octavos de final, instancia donde se han colocado los principales favoritos.
Por el grupo B, Italia —último campeón de la VNL- se quedó con el primer lugar tras superar a Bélgica, Cuba y Eslovaquia. Mientras que por el grupo C, Brasil también se quedó con la primera plaza tras derrotar a Francia, Grecia y Puerto Rico. Turquía y Polonia, favoritas del torneo, accedieron a los octavos de final sin complicaciones.
Sobre la participación de los equipos sudamericanos, Argentina —quien partía con chances de estar en octavos— perdió en su último partido y quedó eliminado del certamen. Colombia, en tanto, también quedó fuera en un grupo que compartió con China, República Dominicana y México (este último también eliminado).
¿Cuáles son los clasificados a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?
- Tailandia
- Países Bajos
- Italia
- Bélgica
- Brasil
- Francia
- Estados Unidos
- Eslovenia
- Turquía
- Canadá
- República Dominicana
- China
- Alemania
- Polonia
- Serbia
- Japón
¿Cuáles son las llaves de los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?
A falta de una fecha para que termine la fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino, estas son las llaves confirmadas de los octavos de final del campeonato.
- A1 vs H2
- H1 vs A2
- Italia vs G2
- G1 vs Bélgica
- Brasil vs F2
- F1 vs Francia
- Estados Unidos vs E2
- E1 vs Eslovenia
Fecha y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025
De acuerdo con el cronograma del Mundial de Vóley Femenino 2025, todos los partidos por los octavos de final se jugarán a las 5:00 a.m. y 8:30 a.m. hora peruana. Pero, aún no se ha decidido el orden de los partidos
Viernes 29 de agosto
- A1 vs H2
- H1 vs A2
Sábado 30 de agosto
- B1 vs G2
- G1 vs B2
Domingo 31 de agosto
- C1 vs F2
- F1 vs C2
Lunes 1 de septiembre
- D1 vs E2
- E1 vs D2
¿Dónde ver los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 en vivo?
Los partidos por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 serán transmitidos EN VIVO por Latina, DSports y SporTV 2. También se podrán apreciar vía streaming a través de DGO y VBTV.