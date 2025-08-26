Octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025: equipos, llaves, fechas y horarios de los partidos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de Vóley Femenino está llegando a su etapa decisiva. A falta de una fecha para que culmine la fase de grupos, ya se tienen a todos los clasificados a los octavos de final, instancia donde se han colocado los principales favoritos.

Por el grupo B, Italia —último campeón de la VNL- se quedó con el primer lugar tras superar a Bélgica, Cuba y Eslovaquia. Mientras que por el grupo C, Brasil también se quedó con la primera plaza tras derrotar a Francia, Grecia y Puerto Rico. Turquía y Polonia, favoritas del torneo, accedieron a los octavos de final sin complicaciones.

Sobre la participación de los equipos sudamericanos, Argentina —quien partía con chances de estar en octavos— perdió en su último partido y quedó eliminado del certamen. Colombia, en tanto, también quedó fuera en un grupo que compartió con China, República Dominicana y México (este último también eliminado).

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuáles son los clasificados a los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?



Tailandia

Países Bajos

Italia

Bélgica

Brasil

Francia

Estados Unidos

Eslovenia

Turquía

Canadá

República Dominicana

China

Alemania

Polonia

Serbia

Japón

¿Cuáles son las llaves de los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

A falta de una fecha para que termine la fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino, estas son las llaves confirmadas de los octavos de final del campeonato.

A1 vs H2

H1 vs A2

Italia vs G2

G1 vs Bélgica

Brasil vs F2

F1 vs Francia

Estados Unidos vs E2

E1 vs Eslovenia

The colours, the noise, the emotion… ✨🤩



Bangkok gave us everything last night as Thailand kept the right path in the Women’s World Championship! 🇹🇭🙌🏻



🏐 #Volleyball #Thailand2025 #WWCH #ElectrifyingThailand pic.twitter.com/9nHtnQkg0E — Volleyball World (@volleyballworld) August 25, 2025

Fecha y horarios de los partidos de octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025



De acuerdo con el cronograma del Mundial de Vóley Femenino 2025, todos los partidos por los octavos de final se jugarán a las 5:00 a.m. y 8:30 a.m. hora peruana. Pero, aún no se ha decidido el orden de los partidos

Viernes 29 de agosto

A1 vs H2

H1 vs A2

Sábado 30 de agosto

B1 vs G2

G1 vs B2

Domingo 31 de agosto

C1 vs F2

F1 vs C2

Lunes 1 de septiembre

D1 vs E2

E1 vs D2

¿Dónde ver los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 en vivo?

Los partidos por los octavos de final del Mundial de Vóley Femenino 2025 serán transmitidos EN VIVO por Latina, DSports y SporTV 2. También se podrán apreciar vía streaming a través de DGO y VBTV.