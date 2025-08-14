Últimas Noticias
Escándalo en el Mundial de Vóley Femenino Sub 21: Vietnam fue sancionada por alinear a una jugadora "no elegible"

Vietnam disputará los cotejos por el puesto 17 al 24 del Mundial.
Vietnam disputará los cotejos por el puesto 17 al 24 del Mundial. | Fuente: Web | Fotógrafo: @volleyballworld
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Vietnam fue despojada de la mayoría de sus puntos obtenidos en la fase de grupos del Mundial de Vóley Femenino Sub 21 por alinear a una jugadora "no elegible".

Un nuevo escándalo remece el mundo del vóley. La Federación Internacional del Vóleibol (FIVB) sancionó a la Selección de Vóley de Vietnam por alinear a una jugadora "no elegible" en los partidos del Mundial de Vóley Femenino Sub 21 que se disputa en Indonesia. 

A través de un comunicado, la entidad informó que, "luego de que surgieran algunas preocupaciones acerca de que la Federación de Voleibol de Vietnam presentó a una jugadora no elegible en su selección nacional Sub-21", concluyó que la deportista no "era elegible según el artículo 12.2 del Reglamento Disciplinario de la FIVB 2023".

En ese sentido, el "Subcomité del Panel Disciplinario de la FIVB ha dictaminado que los partidos del equipo nacional de Vietnam en los que participó la jugadora se pierden y la jugadora queda descalificada del evento con efecto inmediato", complementó la FIVB. 

Vietnam presenta apelación

Tras la sanción impuesta por la FIVB, la Federación de Vóley de Vietnam presentó una apelación. En su comunicado, aseguró que han cumplido con todos los "requisitos de registro" establecidos y presentó la documentación completa de sus jugadoras, la cual fue revisada y aprobada antes de que empiece el Mundial. Asimismo, indicó que se agregaron otros requisitos para la Selección de Vietnam que no estaban contemplados en un inicio. 

De acuerdo con Nations Thailand y Jakarta Globe, la controversia surgió luego de que algunas selecciones solicitaran que ciertas jugadoras de Vietnam se realicen "pruebas cromosómicas". Tras ello, la FIVB separó a dos jugadoras.

Con la quita de puntos y la sanción, Vietnam fue relegado al último lugar del grupo A y su clasificación a octavos de final, que estaba asegurada, quedó sin efecto, teniendo que pelear por los puestos del 17 a 24.

Tags
Mundial de Vóley Sub 21 Femenino Mundial de Vóley Sub 21 Selección de Vietnam

