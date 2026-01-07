Scandicci vs Vakifbank EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 3 de la Champions League de Vóley?

Scandicci vs Vakifbank EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 3 de la Champions League Femenina.

Scandicci vs Vakifbank EN VIVO: se enfrentan este jueves 8 de enero por la fecha 3 de la fase de grupos de la Champions League de Vóley Femenina 2025-2026. El encuentro se disputará en el Palazzo Wanny de la ciudad de Firenze, desde las 2:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de European Volleyball y el canal de YouTube de Claro Sports. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Scandicci vs Vakifbank EN VIVO por la Champions League Femenina de Vóley 2026?



El partido entre Scandicci vs Vakifbank se disputará este jueves 8 de enero en el Palazzo Wanny de la ciudad de Firenze. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Scandicci vs Vakifbank en vivo por la Champions League Femenina de vóley 2026?



En Perú , el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 2:00 p.m. En Italia , el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 8:00 p.m. En Turquía , el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 10:00 p.m.

, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 10:00 p.m. En Ecuador, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 2:00 p.m

En Colombia, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 2:00 p.m

En Bolivia, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 3:00 p.m

En Venezuela, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 3:00 p.m

En Chile, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 4:00 p.m

En Brasil, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 4:00 p.m

En Argentina, el partido Scandicci vs Vakifbank comienza a las 4:00 p.m

En Paraguay, el partido Imoco Scandicci vs Vakifbank comienza a las 4:00 p.m

En Uruguay, el partido Imoco Scandicci vs Vakifbank comienza a las 4:00 p.m

¿Dónde ver el partido entre Scandicci vs Vakifbank por la Champions League de vóley 2026 en vivo?



El partido entre Conegliano vs Vakifbank se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de European Volleyball y el canal de YouTube de Claro Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.