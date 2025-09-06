Italia vs. Turquía: ¿a qué hora juegan EN VIVO por la gran final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Italia vs. Turquía EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, en Bangkok (Tailandia). El partido por la final del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá verse por Latina, DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El mejor equipo de la actualidad frente al campeón europeo. Italia y Turquía protagonizarán la gran final del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino FIVB que se disputa en Tailandia, al que asoma el cuadro dirigido por Julio Velasco como el favorito.

36 victorias al hilo, bicampeón de la VNL y medalla de oro olímpica. Las credenciales de un Italia que fue llevado al límite por Brasil para estar en la final después de siete años.

Campeón en 2002, Italia atraviesa el mejor momento de su historia en esta disciplina y quiere coronarlo con el título. Paola Egonu es la gran estrella, pero los reflectores en la semifinal estuvieron con Ekaterina Antropova, MVP ante Brasil.

Turquía tiene la corona europea, aunque en los mundiales lo mejor que hizo fue el sexto puesto del 2010. El conjunto otomano rompió la barrera de cuartos y ahora está en la final, tras una 'semi' en la que Melissa Vargas se erigió como figura para la remontada sobre Japón.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Italia vs Turquía: ¿cómo clasificaron a la final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Italia llegó a la final del Campeonato Mundial tras derrotar 3-2 en un partidazo a Brasil. En cuartos eliminó a Polonia (3-0) y en octavos a Alemania (3-0). Por su parte, Turquía está en la final tras batir 3-1 a Japón en las 'semis'. Antes de eso se impuso a Estados Unidos (3-1) y Eslovenia (3-0).

¿Cuándo y dónde juegan Italia vs Turquía EN VIVO por la final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Italia vs. Turquía se disputará el domingo 7 de septiembre en el Estadio Cubierto Huamark, de la ciudad de Bangkok (Tailandia). El recinto de la gran final tiene capacidad para recibir a 15 000 espectadores, aproximadamente.

#Thailand2025: 🇮🇹 Italy 3-2 Brazil 🇧🇷



A dramatic semifinal decided by the minimum margin in the tiebreak! 🔥 The Azzurre are back in the #WWCH final — their 3rd overall, returning after missing 2022. 👑



Ekaterina Antropova powered Italy with 28 points, while Gabi — Miss… pic.twitter.com/Z5Q6NONbvG — Volleyball World (@volleyballworld) September 6, 2025

¿A qué hora juegan Italia vs Turquía EN VIVO por la final del Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido Italia vs. Turquía comienza a las 07:30 a.m.

, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 07:30 a.m. En Italia , el partido Italia vs. Turquía comienza a las 2:30 p.m.



, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 2:30 p.m. En Turquía , el partido Italia vs. Turquía comienza a las 2:30 p.m.



, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 2:30 p.m. En Brasil, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 09:30 a.m.



En Colombia, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 07:30 a.m.

En Argentina, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 09:30 a.m.

En México (CDMX), el partido Italia vs. Turquía comienza a las 06:30 a.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Italia vs. Turquía comienza a las 08:30 a.m.

En Chile, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 07:30 a.m.

En Bolivia, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 09:30 a.m.



En España, el partido Italia vs. Turquía comienza a las 2:30 p.m.



¿Dónde ver el Italia vs Turquía EN VIVO por TV?

El partido entre Italia vs. Turquía se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina y DSports (DirecTV 613 y 1613 HD). En Brasil va por la señal de SporTV2. Vía streaming, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

🇹🇷 Türkiye is going to the FINAL of the #WWCH for the very first time 🏆🔥



A 3-1 comeback (16-25, 25-17, 25-18, 27-25) 🆚 Japan 🇯🇵 and a first-ever medal already secured 🥇🥈



📺 Replay on VBTV: https://t.co/eNNv78ifzJ



🏐 #Thailand2025 #ElectrifyingThailand #Volleyball pic.twitter.com/CE6MoYvHnA — Volleyball World (@volleyballworld) September 6, 2025

Italia vs Turquía: últimos resultados

06/09/2025 | Brasil 2-3 Italia / Mundial FIVB (semifinal)

03/09/2025 | Italia 3-0 Polonia / Mundial FIVB (cuartos de final)

30/08/2025 | Italia 3-0 Alemania / Mundial FIVB (octavos de final)