Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: días y horarios de los partidos

El vóley sigue su curso La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 22 de noviembre con el encuentro entre Olva Latino y Circolo. Luego, se disputará el Géminis vs. Atlético Atenea. Y cerrará la fecha el partido entre Alianza Lima vs. Rebaza Acosta.

El domingo 23 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abre Wanka vs. Deportivo Soan. Después, jugarán Kazoku No Perú vs. Universitario. Y cierran la fecha el clásico entre Regatas Lima vs. San Martín.

Programación de la fecha 5 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 22 de noviembre

2:30 p.m. | Olva Latino vs Circolo

5:00 p.m. | Géminis vs Atlético Atenea

7:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Domingo 23 de noviembre

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Deportivo Soan

3:00 p.m. | Kazoku No Perú vs Universitario

5:00 p.m. | Regatas vs San Martín

¿Dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.