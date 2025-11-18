Alianza Lima vs Deportivo Soan en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido adelantado de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Tras derrotar a Géminis, Alianza Lima se enfocará en sumar un nuevo triunfo en la Liga Peruana de Vóley cuando enfrente a Deportivo Soan.

Alianza Lima vs. Géminis EN VIVO: se enfrentan este miércoles 19 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 8 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Alianza Lima vs Deportivo Soan: ¿Cómo llegan al partido adelantado en la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



Alianza Lima derrotó de forma contundente a Géminis por 3 sets a 0 (25-19, 25-16 y 27-25).

Por su parte, Deportivo Soan cayó 3-0 ante Regatas Lima con un marcador de 25-13, 25-15 y 25-19.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Deportivo Soan en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Soan se disputará el miércoles 19 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Soan en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 5:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 5:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 7:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 6:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 7:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 4:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Soan comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Deportivo Soan en vivo por TV y streaming?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Géminis se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs Deportivo Soan: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Deportivo Géminis, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes: