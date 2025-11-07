Otávio Machado arremetió contra Géminis tras salida del club: "No creen en mi trabajo"

La salida de Otávio Machado de Géminis ha generado un revuelo en la Liga Peruana de Vóley. El técnico brasileño aseguró que su destitución se debió a que no creían en su trabajo; luego de que Lucho Linares, presidente del club, indicara que las jugadoras pidieron su salida.

En conversación con Central Vóley, el estratega aseguró que estaba contento con el trabajo de las deportistas y que su salida se debe más a que la dirigencia no creía en su trabajo.

“En cinco juegos ganamos tres, salgo con la cabeza erguida y contento con el rendimiento de ellas. Trabajo planificado con criterio en la técnica, física y táctica, avanzando semana a semana. Estoy tranquilo, solo no creen en mi trabajo, nada más, otros comentarios serían mentiras”, indicó el brasileño.

Natalia Málaga, la nueva entrenadora de Géminis

A través de un comunicado, Géminis informó que dio por finalizado el vínculo con Otavio Machado. Y de inmediato, se dio a conocer que Natalia Málaga asumiría el puesto.

"Informamos a nuestra comunidad que hemos concluido el vínculo con entrenador Otavio Machado; agradeciendo su dedicación y el tiempo brindado al club", indica la misiva.

"Nueva era en Géminis. Bienvenida, Natalia Málaga, a esta familia. Tu pasión y liderazgo nos inspiran a ir por más", informó el cuadro de Comas minutos después.