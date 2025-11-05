Natalia Málaga vuelve a la Liga Peruana de Vóley: es la nueva entrenadora del Deportivo Géminis

Apenas se han jugado dos fechas en la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y ya se tiene el primer cambio en los banquillos. Otavio Machado no continúa al frente del Deportivo Géminis y la nueva entrenadora del cuadro de Comas es la olímpica Natalia Málaga.

Mediante un comunicado, Géminis dio a conocer este miércoles que se dio por finalizado el vínculo con el brasileño Otavio Machado, quien en agosto de este año asumió las riendas del club para esta temporada.

El elenco comeño inició la Liga Peruana de Vóley cayendo 3-1 ante Universitario y el último fin de semana dio el golpe derrotando por el mismo resultado a Regatas Lima, subcampeón de la anterior edición.

Natalia Málaga, la nueva entrenadora de Géminis

Natalia Málaga, exentrenadora de la Selección Peruana y leyenda del deporte nacional, volverá a dirigir en la Liga de Vóley tras la etapa que tuvo con Latino Amisa en el curso 2021-22, cuando llegó hasta el cuarto puesto de la competencia.

La elección de Málaga se concreta por el pedido de las jugadoras para su llegada a la dirección técnica y la buena relación que mantiene con Luis Linares, el presidente de Géminis que trabajó con ella de manera cercana cuando fue jefe de equipo de las ‘Matadorcitas’, el grupo que tuvo a cargo en la Selección Peruana y donde dirigió -entre otras- a Miryec Muñoz y María de Fátima Acosta, actuales integrantes del plantel comeño.

“A nivel de selección, no conozco un entrenador que haya tenido mejores resultados que los de Natalia Málaga”, le comenta Luis Linares a RPP, quien dijo que en su primer día de trabajo se contó con “una atmósfera excelente”.

¿Por qué se va Otavio Machado de Géminis?

Otavio Machado ha trabajado anteriormente como preparador físico en comandos técnicos de vóley, incluso llegó a integrar un staff de la Federación Peruana. De acuerdo precisa Luis Linares, su salida se había acordado incluso antes del inicio de la Liga y solo se aguardaba la vuelta al Perú de Natalia Málaga.

“Todo es por cuestiones de orden técnico, de nivel técnico, ya esto estaba consensuado y decidido incluso antes de iniciarse la liga, las chicas lo sabían, es más, ellas habían pedido el cambio de entrenador”, indica.

Desde Géminis, señalan, se le ofreció a Machado integrar el comando técnico de Natalia Málaga, pero desistió de la oferta al manejar otras propuestas.

“A nadie le gusta quedar a la mitad o al iniciar un trabajo, pero este al final él entendió y lo asume igual que nosotros. Teníamos que hacer el cambio sí o sí. El equipo necesitaba un entrenador de las características tipo Natalia”, finalizó.