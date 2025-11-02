Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: fechas y horarios de los partidos

Las emociones no se detienen. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada empezará el sábado 8 de noviembre con el encuentro entre Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta. Luego, jugarán San Martín vs Circolo. Y cerrará la jornada uno de los líderes, Universitario, ante Deportivo Soan.

El domingo 9 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abren Wanka vs Géminis. Después, en uno de los partidos de la jornada, Regatas se enfremtará Atlético Atenea. Y cierran Alianza Lima vs Olva Latino.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Programación de la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 8 de noviembre

2:45 p.m. | Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta

5:00 p.m. | San Martín vs Circolo

7:00 p.m. | Universitario vs Deportivo Soan

Domingo 9 de noviembre

12:30 p.m. | Wanka vs Géminis

3:15 p.m. | Regatas vs Atlético Atenea

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #2

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Alianza Lima 2 2 0 6:0 6 2. Universitario 2 2 0 6:1 6 3. San Martín 2 2 0 6:2 6 4. Regatas Lima 2 1 1 4:3 3 5. Géminis 2 1 1 4:4 3 6. Circolo 2 1 1 4:4 3 7. Atenea 2 1 1 3:4 3 8. Olva Latino 2 1 1 4:5 2 9. Rebaza Acosta 2 1 1 4:5 2 10. Deportivo Soan 2 0 2 3:6 1 11. Kazoku No Perú 2 0 2 2:6 1 12. Deportivo Wanka 2 0 2 0:6 0

¿Dónde ver la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.