Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: fechas y horarios de los partidos

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce cómo se disputará la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley.

Las emociones no se detienen. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada empezará el sábado 8 de noviembre con el encuentro entre Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta. Luego, jugarán San Martín vs Circolo. Y cerrará la jornada uno de los líderes, Universitario, ante Deportivo Soan.

El domingo 9 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abren Wanka vs Géminis. Después, en uno de los partidos de la jornada, Regatas se enfremtará Atlético Atenea. Y cierran Alianza Lima vs Olva Latino.

Programación de la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 8 de noviembre

2:45 p.m. | Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta
5:00 p.m. | San Martín vs Circolo 
7:00 p.m. | Universitario vs Deportivo Soan

Domingo 9 de noviembre

12:30 p.m. | Wanka vs Géminis
3:15 p.m. | Regatas vs Atlético Atenea
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26

Fecha #2

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Alianza Lima2206:06
2.Universitario2206:16
3.San Martín2206:26
4.Regatas Lima2114:33
5.Géminis2114:43
6.Circolo2114:43
7.Atenea2113:43
8.Olva Latino 2114:52
9.Rebaza Acosta2114:52
10.Deportivo Soan2023:61
11.Kazoku No Perú2022:61
12.Deportivo Wanka2020:60

¿Dónde ver la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV? 

La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Liga Peruana de Vóley LPV Alianza Lima Universitario de Deportes Regatas San Martín

