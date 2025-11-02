Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: fechas y horarios de los partidos

Conoce cómo se disputará la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley.
Las emociones no se detienen. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.
La jornada empezará el sábado 8 de noviembre con el encuentro entre Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta. Luego, jugarán San Martín vs Circolo. Y cerrará la jornada uno de los líderes, Universitario, ante Deportivo Soan.
El domingo 9 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abren Wanka vs Géminis. Después, en uno de los partidos de la jornada, Regatas se enfremtará Atlético Atenea. Y cierran Alianza Lima vs Olva Latino.
Programación de la fecha 3 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 8 de noviembre
2:45 p.m. | Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta
5:00 p.m. | San Martín vs Circolo
7:00 p.m. | Universitario vs Deportivo Soan
Domingo 9 de noviembre
12:30 p.m. | Wanka vs Géminis
3:15 p.m. | Regatas vs Atlético Atenea
5:00 p.m. | Alianza Lima vs Olva Latino
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
Fecha #2
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Alianza Lima
|2
|2
|0
|6:0
|6
|2.
|Universitario
|2
|2
|0
|6:1
|6
|3.
|San Martín
|2
|2
|0
|6:2
|6
|4.
|Regatas Lima
|2
|1
|1
|4:3
|3
|5.
|Géminis
|2
|1
|1
|4:4
|3
|6.
|Circolo
|2
|1
|1
|4:4
|3
|7.
|Atenea
|2
|1
|1
|3:4
|3
|8.
|Olva Latino
|2
|1
|1
|4:5
|2
|9.
|Rebaza Acosta
|2
|1
|1
|4:5
|2
|10.
|Deportivo Soan
|2
|0
|2
|3:6
|1
|11.
|Kazoku No Perú
|2
|0
|2
|2:6
|1
|12.
|Deportivo Wanka
|2
|0
|2
|0:6
|0
¿Dónde ver la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?
La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.