Japón vs. China: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Semana 2 de Liga de Naciones de Vóley?

Japón vs. China EN VIVO: se enfrentan este sábado 20 de junio por la tercera fecha grupo C de la Semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2025. El encuentro se disputará en Hong Kong (China), desde las 07:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN VIVO por VBTV. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Duelo de potencias asiáticas. Dos elencos ubicados en el 'top 7' de la clasificación general se medirán en un partido que promete. Japón llega a esta contienda tras perder su invicto en un reñido 3-2 ante el actual campeón Italia, mientras que China solo cuenta con triunfos en lo que va de la Semana 2 de competición

¿Cómo llegan Japón y China EN VIVO por la Semana 2 de VNL 2025?

Japón perdió su invicto en la Liga de Naciones de Vóley al caer 3-2 ante Italia, mientras que en la última fecha del certamen China se impuso en tie-break a Bulgaria.

¿Cuándo y dónde juegan Japón vs China EN VIVO por la VNL 2025?

El partido entre China vs. Japón por la Liga de Naciones de Vóley Femenino se disputará en Hong Kong (China). El encuentro corresponde al grupo C de la VNL 2025.

¿A qué hora juegan Japón vs China EN VIVO por la VNL 2025?

En Perú, el partido Japón vs. China comienza a las 07:00 a.m.

¿Qué canales transmiten el Japón vs China EN VIVO por TV?

El partido entre Japón vs. China se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de VBTV, señal oficial de Volleyball World. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Japón vs China: últimos resultados

20/06/2025 | Japón 2-3 Italia – VNL 2025 (S2)

– VNL 2025 (S2) 18/06/2025 | Tailandia 2-3 Japón – VNL 2025 (S2)

– VNL 2025 (S2) 08/06/2025 | República Dominicana 0-3 Japón – VNL 2025 (S1)

19/06/2025 | Bulgaria 2-3 China – VNL 2025 (S2)

– VNL 2025 (S2) 18/06/2025 | Chequia 1-3 China – VNL 2025 (S2)

– VNL 2025 (S2) 08/06/2025 | China 2-3 Turquía – VNL 2025 (S1)