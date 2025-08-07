Últimas Noticias
México vs. Puerto Rico: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido clave del grupo A en la Copa Panamericana?

México vs. Puerto Rico: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana 2025?
México vs. Puerto Rico: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Panamericana 2025? | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

México y Puerto Rico se enfrentan por la quinta fecha de la Copa Panamericana de Vóley. Este partido definirá el puesto de Perú en el grupo A.

México vs. Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este jueves 7 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido corresponde a la fecha 5 del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Con Perú y Colombia: clasificados a cuartos y semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025

► Tabla Copa Panamericana Vóley 2025: resultados y posiciones durante la fecha 5 del torneo en México

México vs Puerto Rico: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En la cuarta jornada de la Copa Panamericana de Vóley, México se impuso 3-1 a Cuba y actualmente está en el tercer lugar del grupo A. Por su lado, Puerto Rico venció en la fecha pasada por 3-0 a Perú y se ubica en el primer puesto de la zona.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Puerto Rico EN VIVO en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre México vs. Puerto Rico se disputará el jueves 7 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs Puerto Rico EN VIVO en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

  • En Perú, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.
  • En Puerto Rico, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.
  • En República Dominicana, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido México vs. Puerto Rico a las 10:00 p.m.
  • En Cuba, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.
  • En Argentina, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:00 p.m.
  • En Brasil, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:00 p.m.
  • En Canadá (Ottawa), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Washington), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m. 
  • En España, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 04:00 a.m. (viernes)

¿Qué canales transmiten el México vs Puerto Rico EN VIVO por TV?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

México vs Puerto Rico: tabla de posiciones del Grupo A de Copa Panamericana de Vóley 2025

Tras la fecha #4

GRUPO APartidosGanadosPuntosSet Ratio 
1. PUERTO RICO33134.500clasificado
2. PERÚ43121.500clasificado
3. MÉXICO32101.750clasificado
4. CUBA3050.555
5. COSTA RICA3000.000

México vs Puerto Rico: últimos resultados

  • 06/08/2025 | México 3-1 Cuba – Copa Panamericana
  • 04/08/2025 | México 1-3 Perú – Copa Panamericana
  • 03/08/2025 | México 3-0 Costa Rica – Copa Panamericana

  • 06/08/2025 | Perú 0-3 Puerto Rico – Copa Panamericana
  • 05/08/2025 | Cuba 2-3 Puerto Rico – Copa Panamericana
  • 04/08/2025 | Costa Rica 0-3 Puerto Rico – Copa Panamericana

Tags
Selección de México Selección de Puerto Rico Vóley Copa Panamericana Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana 2025

