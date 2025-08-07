México vs. Puerto Rico: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido clave del grupo A en la Copa Panamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

México vs. Puerto Rico EN VIVO: se enfrentan este jueves 7 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, en Colima (México). El partido corresponde a la fecha 5 del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 9:00 p.m. (hora peruana). Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





► Con Perú y Colombia: clasificados a cuartos y semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025

► Tabla Copa Panamericana Vóley 2025: resultados y posiciones durante la fecha 5 del torneo en México

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

México vs Puerto Rico: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En la cuarta jornada de la Copa Panamericana de Vóley, México se impuso 3-1 a Cuba y actualmente está en el tercer lugar del grupo A. Por su lado, Puerto Rico venció en la fecha pasada por 3-0 a Perú y se ubica en el primer puesto de la zona.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Puerto Rico EN VIVO en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

El partido entre México vs. Puerto Rico se disputará el jueves 7 de agosto en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, de la ciudad de Colima (México). El reciento tiene capacidad para recibir a 2 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan México vs Puerto Rico EN VIVO en la Copa Panamericana de Vóley 2025?

En Perú , el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m. En México (CDMX), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m.

(CDMX), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 8:00 p.m. En Puerto Rico , el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.

, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m. En Colombia, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 9:00 p.m.

En República Dominicana, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.

En Venezuela, el partido México vs. Puerto Rico a las 10:00 p.m.

En Cuba, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:00 p.m.

En Brasil, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 11:00 p.m.

En Canadá (Ottawa), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 10:00 p.m.

En España, el partido México vs. Puerto Rico comienza a las 04:00 a.m. (viernes)

¿Qué canales transmiten el México vs Puerto Rico EN VIVO por TV?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO vía streaming en Perú y todo el mundo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB). Todos los detalles del partido los encontrarás la sección deportes de RPP.pe.

México vs Puerto Rico: tabla de posiciones del Grupo A de Copa Panamericana de Vóley 2025

Tras la fecha #4

GRUPO A Partidos Ganados Puntos Set Ratio 1. PUERTO RICO 3 3 13 4.500 clasificado 2. PERÚ 4 3 12 1.500 clasificado 3. MÉXICO 3 2 10 1.750 clasificado 4. CUBA 3 0 5 0.555

5. COSTA RICA 3 0 0 0.000



México vs Puerto Rico: últimos resultados

06/08/2025 | México 3-1 Cuba – Copa Panamericana

04/08/2025 | México 1-3 Perú – Copa Panamericana

03/08/2025 | México 3-0 Costa Rica – Copa Panamericana

06/08/2025 | Perú 0-3 Puerto Rico – Copa Panamericana

05/08/2025 | Cuba 2-3 Puerto Rico – Copa Panamericana

04/08/2025 | Costa Rica 0-3 Puerto Rico – Copa Panamericana