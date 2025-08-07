Últimas Noticias
Con Perú y Colombia: clasificados a cuartos y semifinales de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Equipos clasificados a finales de la Copa Panamericana de Vóley 2025
Equipos clasificados a finales de la Copa Panamericana de Vóley 2025 | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Este jueves cierra la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley y la Selección Peruana conocerá a su rival en cuartos de final.

Llega el último día de competencia en la fase de grupos de la Copa Panamericana de Vóley 2025 y ya se van conociendo a las selecciones clasificadas a las etapas finales, con lo que siguen en carrera por llegar al podio.

La Selección Peruana descansa en la quinta fecha del grupo A, no obstante, ya tiene asegurado su lugar en los cuartos de final. Sin importar los resultados de la última jornada, la ‘Bicolor’ ocupará sí o sí el segundo o tercer puesto de su zona.

El primer lugar del grupo A será para Puerto Rico o México, por lo que uno de estos conjuntos irá directamente a la semifinal. Eso sí, tomando en cuenta el rendimiento de los equipos en la Copa Panamericana, existe una alta probabilidad de que Perú se quede con el segundo puesto del grupo A.

En el grupo B, Colombia y República Dominicana ya están clasificados. Las ‘cafeteras’ descansan en la quinta fecha, mientras que las ‘Reinas del Caribe’ enfrentarán a Canadá. Si República Dominicana vence a Canadá, avanzará directo a la semifinal como líder de su zona.

Así, en el grupo B restaría prácticamente definir solo al tercer clasificado. Venezuela está obligada a ganarle 3-0 al colero Trinidad y Tobago para superar a Canadá, y al mismo tiempo esperar la derrota canadiense por 3-0 ante el favorito República Dominicana.

Tabla de posiciones de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Tras la fecha #4

GRUPO APartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. PUERTO RICO33134.500clasificado
2. PERÚ43121.500clasificado
3. MÉXICO32101.750clasificado
4. CUBA3050.555
5. COSTA RICA3000.000
  • Jueves 7 de agosto
    • Cuba vs Costa Rica --> 3:00 p. m.
    • México vs Puerto Rico --> 9:00 p. m.
GRUPO BPartidosGanadosPuntosSet Ratio
1. COLOMBIA 43163.333clasificado
2. REPÚBLICA DOMINICANA 33149.000clasificado
3. CANADÁ 3170.833
4. VENEZUELA 2130.375
5. TRINIDAD Y TOBAGO 3000.000
  • Jueves 7 de agosto
    • Venezuela vs Trinidad y Tobago --> 5:00 p. m.
    • República Dominicana vs Canadá --> 7:00 p. m.
Perú ganó tres partidos en la fase de grupos de la Copa Panamericana 2025

Perú ganó tres partidos en la fase de grupos de la Copa Panamericana 2025Fuente: Norceca

Copa Panamericana Vóley 2025: programación de cuartos y semifinales

Viernes 8 de agosto

Clasificación 7/10

3:00 p.m. | 4to A vs. 5to B --> (M1)

5:00 p.m. | 4to B vs. Costa Rica --> (M2)

Cuartos de final

7:00 p.m. | 2do A vs. 3ro B --> (M3)

9:00 p.m. | 2do B vs. 3ro A --> (M4)


Sábado 9 de agosto

Clasificación 9/10 y 7/8

3:00 p.m. | Perdedor M1 vs. Perdedor M2

5:00 p.m. | Ganador M1 vs. Ganador M2

Semifinal

7:00 p.m. | 1ro B vs. [Ganador M3]

9:00 p.m. | 1ro A vs. [Ganador M4]


  • Partidos en horario peruano

Tags
Vóley Selección Peruana de Vóley Copa Panamericana Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana 2025

