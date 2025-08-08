Últimas Noticias
¡Rival confirmado! Perú enfrentará a Colombia en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley

Perú ocupó el tercer puesto en el grupo A de la Copa Panamericana de Vóley
Perú ocupó el tercer puesto en el grupo A de la Copa Panamericana de Vóley | Fuente: Norceca
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

La Selección Peruana de Vóley se quedó con el tercer puesto del grupo A, por lo que tendrá como rival a Colombia en la ronda de cuartos de final de la Copa Panamericana.

La Selección Peruana de Vóley se quedó con el tercer puesto del grupo A de la Copa Panamericana 2025, tras culminar este jueves la etapa preliminar de la competencia que se realiza en la ciudad de Colima, en México. De esta manera, el cuadro dirigido por Antonio Rizola avanzó a los cuartos de final, donde tendrá como contrincante a su similar de Colombia.

En el último día de la etapa de grupos, Perú descansó, teniendo definido sus 12 puntos producto de las victorias frente a Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0); además, en su más reciente cotejo cayó contra Puerto Rico (0-3).

La Selección Peruana ya estaba en los cuartos de final de la Copa Panamericana, pero esperaba por conocer si avanzaría como segundo o tercero de su zona.

Esto se definió con el duelo que sostuvieron México y Puerto Rico, en el que el conjunto azteca se quedó con el triunfo por 3-1, llegando al primer lugar. Las boricuas se hicieron de la segunda plaza y Perú se quedó con la tercera casilla.

Ampliación en breve...

Tags
Copa Panamericana Copa Panamericana 2025 Copa Panamericana de Vóley Selección de Colombia Vóley Selección Peruana de Vóley

