¡Rival confirmado! Perú enfrentará a Colombia en cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana de Vóley se quedó con el tercer puesto del grupo A de la Copa Panamericana 2025, tras culminar este jueves la etapa preliminar de la competencia que se realiza en la ciudad de Colima, en México. De esta manera, el cuadro dirigido por Antonio Rizola avanzó a los cuartos de final, donde tendrá como contrincante a su similar de Colombia.

En el último día de la etapa de grupos, Perú descansó, teniendo definido sus 12 puntos producto de las victorias frente a Cuba (3-2), México (3-1) y Costa Rica (3-0); además, en su más reciente cotejo cayó contra Puerto Rico (0-3).

La Selección Peruana ya estaba en los cuartos de final de la Copa Panamericana, pero esperaba por conocer si avanzaría como segundo o tercero de su zona.

Esto se definió con el duelo que sostuvieron México y Puerto Rico, en el que el conjunto azteca se quedó con el triunfo por 3-1, llegando al primer lugar. Las boricuas se hicieron de la segunda plaza y Perú se quedó con la tercera casilla.

Ampliación en breve...

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB