No la tendrá fácil: Alianza Lima ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial de Clubes de Vóley 2025, este jueves se dio a conocer los grupos del torneo que se disputará en Brasil.

Alianza Lima, representante peruano, ha sido colocado en el grupo A del certamen junto a Osasco Sao Cristovao (Brasil), Savino Del Bene Scandicci (Italia) y VC Zhetsysu (Kazajistán). Es decir, el cuadro de La Victoria se enfrentará al campeón de la Superliga de Brasil, al subcampeón de la Champions League de Europa y al campeón de la Champions League de Asia.

En tanto, en el grupo B se encuentran Imoco Conegliano (Italia), Dentil Praia Clube (Brasil), Orlando Valkyries (Estados Unidos) y Zamalek (Egipto).

El Mundial de Clubes Femenino se disputará del 8 al 14 de diciembre del 2025 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Los dos mejores ubicados en la tabla avanzarán a las semifinales. Los ganadores de cada llave avanzan al partido por el título, mientras que los perdedores se medirán en el juego por el tercer puesto.

Grupos del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Grupo A

Osasco Sao Cristovao (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia

Alianza Lima (Perú)

VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo B

Imoco Conegliano (Italia)

Dentil Praia (Brasil)

Orlando Valkyries (Estados Unidos)

Zamalek (Egipto)

¿Cuándo se disputará el Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025?

De acuerdo con el calendario de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), el Mundial de Clubes Femenino se disputará del 8 al 14 de diciembre del 2025 en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

Mundial de Clubes Femenino de Vóley: últimas campeonas

2024: Prosecco Doc Imoco Coneglaino (Italia)

2023: Eczacibasi Dynavit (Turquía)

2022: Imoco Volley Conegliano (Italia)

2021: VakifBank Spor Kulubu (Turquía)

2019: Imoco Volley Conegliano (Italia)