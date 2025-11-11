Calendario de Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025: fechas y horarios confirmados de los partidos

Cada vez más cerca. Del 14 al 23 de noviembre se disputará en Adelaida (Australia) el Mundial de Vóley Playa 2025, torneo donde Perú se hará presente gracias a la dupla conformada por Claudia Gaona y Lisbeth Alcca.

Para esta edición del campeonato, los 48 equipos participantes han sido divididos en 12 grupos de cuatro duplas. Los ganadores de cada serie, los segundos y los cuatro mejores terceros avanzarán a la ronda de 32. Los ocho terceros clasificados restantes de cada grupo pasarán a la primera ronda eliminatoria, donde los cuatro equipos ganadores también clasificarán para la ronda de 32.

Tras ello, se disputarán los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y los partidos por el tercer lugar y la gran final. En total, se disputarán 108 partidos durante el Mundial de Vóley Playa 2025.

¿Quiénes representan a Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025?



La dupla peruana que participará en el Mundial de Vóley Playa 2025 está conformada por Claudia Ganoa y Lisbeth Allca.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial de Vóley Playa 2025?



En el Mundial de Vóley Playa 2025 se han clasificado un total de 48 equipos, las cuales representan a 37 selecciones. Los países que más duplas han clasificado al torneo son Estados Unidos (7), Australia (5), Brasil (5), Alemania (5), Japón (4), Países Bajos (4) y Lituania (3).

Argentina

Australia

Austria

Brasil

Canadá

Cabo Verde

China

República Checa

República Dominicana

Ecuador

Egipto

Francia

Alemania

Hungría

Italia

Japón

Letonia

Lituania

México

Marruecos

Mozambique

Países Bajos

Nueva Zelanda

Niger

Nigeria

Paraguay

Perú

Filipinas

Polonia

Puerto Rico

Rumania

España

Suiza

Taliandia

Ucrania

Estados Unidos

Vanuatu

¿Cuál es el formato del Mundial de Vóley Playa 2025?

Las 48 duplas han sido divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los ganadores de cada grupo, los segundos y los cuatro mejores terceros avanzarán directamente a la ronda de 32.

En tanto, los ocho terceros restantes pasarán a la primera ronda eliminatoria, denominada "ronda de perdedores afortunados". Los cuatro equipos ganadores de esta ronda también clasificarán a la ronda de 32.

La fase eliminatoria continúa con un formato de eliminación directa, donde se jugarán octavos de final, cuartos de final, semifinales, tercer lugar y final.

Los grupos del Mundial de Vóley Playa 2025

Grupo A: Brasil (Thamela y Victoria), Ucrania (Lararenko y Romaniuk), Paraguay (Michelle y Corrales) y Perú (Gaona y Allca).

Grupo B: Brasil (Carol y Rebecca), Ucrania (Davidova y Khml), Países Bajos (Konink y Poiesz) y Egipto (Marwa y Nada).

Grupo C: Estados Unidos (Nuss y Brasher), Países Bajos (Van Driel y Bekhuis), Brasil (Vitoria y Hegelie) y Nigeria (Pamela y Esther).

Grupo D: Estados Unidos (Cannon y Kraft), Alemania (Ittlinger y Grune), Francia (Placette y Richard) y Mozambique (Vanessa y Mucheza).

Grupo E: Letonia (Tina y Anastasija), Italia (Scampoli y Bianchi), Japón (Shiba y Reika) y México (Torres y Gutiérrez).

Grupo F: Brasil (Ana Patricia y Duda), República Checa (Svozoliva y Stochlova), Polonia (Ciezkowska y Lunio) y Australia (Phillips y Mears).

Grupo G: Estados Unidos (Shaw y Cheng), España (Dani y Tania), Lituania (Paulikiene y Raupelyte) y Australia (Fleming y Fejes).

Grupo H: Alemania (Muller y Tillman), Alemania (Bock y Lippman), Puerto Rico (Gonzalez y Navas) y Argentina (Churin y Abdala)

Grupo I: Italia (Gottardi y Orsi Toth), Estados Unidos (Donlin y Denaburg), Nueva Zelanda (Polley y MacDonald) y Canadá (Monkhouse y Belanger).

Grupo J: Canadá (Melissa y Brandie), Francia (Vieira y Chamerau), Países Bajos (Satm y Schoom) y Marruecos (Mahassine y Dina).

Grupo K: Suiza (Anouk y Zoe), Austria (Kingler D y Kingler R), Australia (Alchin y Johnson) y Panamá (Paniagua y Payano)

Grupo L: Australia (Clancy y Milutinovic), Suiza (Huberli y Kernen), Alemania (Paul y Kunst) y China (Wang y Xia).

Calendario de Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025



Fecha 1

Perú vs Brasil

Día: Jueves 13 de noviembre

Hora: 7:30 p.m.

Fecha 2

Perú vs Ucrania

Día: Viernes 14 de noviembre

Hora: 6:30 p.m.

Fecha 3

Perú vs Paraguay

Día: Domingo 16 de noviembre

Hora: 11:30 p.m.

¿Dónde ver a Perú en el Mundial de Vóley Playa 2025 por TV y streaming?

En Perú, los partidos del Mundial de Vóley Playa 2025 se podrán ver por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, serán transmitidos por la página web y la app de Latina. Además, por VBTV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.