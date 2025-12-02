¿Quién es Tifanny Abreu, la voleibolista que no jugará el Mundial de Clubes por no tener autorización del Comité de Elegibilidad de Género?

La FIVB publicó la lista de jugadoras elegibles para el Mundial de Clubes de Vóley 2025 que se disputará en Brasil. La gran sorpresa fue la ausencia de Tifanny Abreu, una de las principales figuras de Osasco, rival de Alianza Lima en la fase de grupos.

A través de un comunicado, el cuadro brasileño informó que la ausencia de la deportista se debe a que se encuentra en "proceso de autorización por parte de la FIVB a través del Comité de Elegibilidad de Genero", trámite requerido por la entidad deportiva para participar en competiciones internacionales.

Tifanny es una atleta transgénero de 41 años quien, en sus primeros pasos en el vóley, llegó a jugar como hombre. Es más, disputó varias ligas internacionales, haciéndose un espacio en el deporte.

¿Quién es Tifanny Abreu?

Tifanny es una de las principales figuras del Osasco. Su carrera empezó muy joven, bajo el nombre de Rodrigo Abreu. De hecho, está marcado en los registros olímpicos, puesto que es medallista en Pekín 2008 y Londres 2012. Además, jugó en Indonesia, Portugal, España, Francia, Países Bajos y Bélgica. Y es precisamente en este último país donde decide completar su transición de género.

"Ya sabía lo que quería y estaba esperando el momento adecuado, porque también necesitaba ingresos. Así que primero necesitaba ahorrar una buena cantidad de dinero para poder empezar una transición. Fue entonces cuando decidí dejar el voleibol masculino para empezar una transición a finales de 2012, mientras aún estaba en Europa", reveló en una entrevista para globoesporte en 2017.

Tras la transición, Tifanny abandonó el vóley y volvió a Brasil para emprender una nueva carrera profesional. Pero, recibió una oferta para jugar en la Superliga Femenina de Brasil. Y, luego de varias pruebas, donde tuvo que demostrar que su nivel de testosterona era inferior a 10 nanogramos, recibió autorización de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) para jugar profesionalmente en el 2017.

De esta manera, Tifanny se convirtió en la primera persona transgénero en jugar en la Superliga Femenina de su país. Desde el 2021, juega en Osasco.