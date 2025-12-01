Rival de Alianza Lima en el Mundial de Clubes no fue inscrita por falta de autorización del Comité de Elegibilidad de Género

La FIVB publicó la lista preliminar de jugadoras que disputarán el Mundial de Clubes de Vóley y una de las grandes sorpresas ha sido la no inclusión de Tifanny Abreu, una de las principales referentes de Osasco, rival de Alianza Lima en el torneo.

A través de un comunicado, el cuadro dirigido por Luizomar De Moura, quien en algún momento fue técnico de la Selección Peruana, informó que la no presencia de la deportista se debe a que se encuentra en "proceso de autorización por parte de la FIVB a través del Comité de Elegibilidad de Sexo", trámite requerido por la entidad deportiva para participar en competiciones internacionales.

Además, reiteró su apoyo a Tiffany, quien -según indica la institución- "está cumpliendo con todos los pasos y procedimientos descritos en estas reglas de elegibilidad".

"Dado que se trata de un proceso continuo que implica información médica, legal y técnica, el club no hará comentarios sobre los detalles, pero enfatiza que se trata de un nuevo procedimiento regulatorio específico para las competiciones de la FIVB", finalizó la misiva.

Natalia, el reemplazo de Tifanny en el Mundial de Clubes de Vóley

La ausencia de Tifanny representa una pérdida importante para Osasco. Y si bien la FIVB no prohíbe la presencia de atletas transgénero en sus torneos, la inscripción depende de la aprobación del Comité de Elegibilidad de Género.

Ante esto, fue inscrita la opuesta Natália Zílio. Tras ganar la Superliga Femenina de Brasil la temporada pasada, la jugadora tuvo una breve etapa en la Liga de Estados Unidos y había estado utilizando las instalaciones de Osasco para mantenerse en forma mientras esperaba su transferencia al vóley chino, donde jugó un corto tiempo.

Lista de jugadoras inscritas por Osasco para el Mundial de Clubes de Vóley

Líberos: Sofía, Molinari dos Santos y Camila Brait.

Centrales: Mayhara, Valquiria, Larissa, Geovana y Lara.

Exteriores: Maiera, Maira, Natalia Danielski, Natália Zilio, Giovanna, Caitie Baird y Lorena.

Opuestas: Bianca Cugno y Rebecca.

Armadoras: Ana Berto, J. Gray y Marina.