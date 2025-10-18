Últimas Noticias
Regatas Lima vs. Circolo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la Noche Regatas 2025?

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El subcampeón de la Liga de Vóley tendrá su jornada de presentación enfrentando a Circolo Sportivo Italiano en la Noche Regatas 2025.

Regatas Lima vs. Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Coliseo de Basket del Club Regatas, en Chorrillos (Lima). El partido amistoso corresponde a la Noche Regatas 2025 y se realizará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso va por Latina TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Regatas vs Circolo Sportivo: ¿cómo llegan a la ‘Noche Regatas 2025’?

Regatas Lima, que sigue bajo la dirección del técnico argentino Horacio Bastit y con Kiara Montes como capitana, afrontará su primer partido amistoso oficial de pretemporada. En tanto, Circolo Sportivo Italiano llega tras vencer 4-0 a Olva Latino en la Noche Circolense.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs Circolo Sportivo EN VIVO por la ‘Noche Regatas 2025’?

El partido entre Regatas y Circolo Sportivo Italiano se disputará este sábado 18 de octubre en el Coliseo de Basket del Club de Regatas Lima, en Chorrillos (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 1 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas vs Circolo Sportivo en vivo por la ‘Noche Regatas 2025’?

  • En Perú, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las9:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 6:00 p.m. 
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Regatas vs Circolo Sportivo EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Regatas vs. Circolo Sportivo por la Noche Regatas 2025 se podrán ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina TV. También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe. 

Regatas vs. Circolo Sportivo: precios de entradas de la ‘Noche Regatas 2025’

Los precios de las entradas para el partido entre Regatas vs. Circolo Sportivodisponibles en la página web del Club Regatas, son de S/ 30.00 para tribuna general.

