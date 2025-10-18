Regatas Lima vs. Circolo: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por la Noche Regatas 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Regatas Lima vs. Circolo Sportivo Italiano EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Coliseo de Basket del Club Regatas, en Chorrillos (Lima). El partido amistoso corresponde a la Noche Regatas 2025 y se realizará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso va por Latina TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





► Universitario vs. Gimnasia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy la Noche de las Pumas 2025?

► Liga Peruana de Vóley: estos son todos los fichajes de los equipos para la temporada 2025-2026

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Regatas vs Circolo Sportivo: ¿cómo llegan a la ‘Noche Regatas 2025’?

Regatas Lima, que sigue bajo la dirección del técnico argentino Horacio Bastit y con Kiara Montes como capitana, afrontará su primer partido amistoso oficial de pretemporada. En tanto, Circolo Sportivo Italiano llega tras vencer 4-0 a Olva Latino en la Noche Circolense.

¿Cuándo y dónde juegan Regatas vs Circolo Sportivo EN VIVO por la ‘Noche Regatas 2025’?

El partido entre Regatas y Circolo Sportivo Italiano se disputará este sábado 18 de octubre en el Coliseo de Basket del Club de Regatas Lima, en Chorrillos (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 1 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Regatas vs Circolo Sportivo en vivo por la ‘Noche Regatas 2025’?

En Perú , el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m. En Argentina, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.



En Colombia, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.



En Chile, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.



En Brasil, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Regatas vs. Circolo Sportivo comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Regatas vs Circolo Sportivo EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Regatas vs. Circolo Sportivo por la Noche Regatas 2025 se podrán ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina TV. También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe.

Regatas vs. Circolo Sportivo: precios de entradas de la ‘Noche Regatas 2025’

Los precios de las entradas para el partido entre Regatas vs. Circolo Sportivo, disponibles en la página web del Club Regatas, son de S/ 30.00 para tribuna general.