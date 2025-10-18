Universitario vs. Gimnasia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy la Noche de las Pumas 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs. Gimnasia y Esgrima EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Coliseo Mariscal Cáceres, en Chorrillos (Lima). El partido amistoso corresponde a la Noche de las Pumas 2025 y se realizará a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por el canal de YouTube de Universitario. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Comienza una nueva etapa para Universitario en la disciplina del vóley. La Noche de las Pumas será el escenario para la presentación del equipo con miras a la siguiente temporada, donde el equipo es lograr el título de la Liga Peruana.

Con Francisco Hervás como nuevo entrenador, la 'U' mantiene la base de su equipo y se ha reforzado con Mara Leão (central), Angélica Malinverno (central), Maluh Oliveira (opuesta), Fátima Villafuerte (central), Daniela Muñoz (atacante) y Catherine Flood (atacante), quien apunta a ser una de sus principales figuras.

Universitario vs Gimnasia y Esgrima: ¿cómo llegan a la ‘Noche de las Pumas 2025’?

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a su presentación después de afrontar el Atenea Open, donde ocupó el segundo lugar. Universitario venció a Perú Sub 19 (3-1), a Deportivo Géminis (3-1) y cayó con Atlético Atenea (3-0).

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Gimnasia y Esgrima EN VIVO por la ‘Noche de las Pumas 2025’?

El partido entre Universitario vs. Gimnasia y Esgrima se disputará este sábado 18 de octubre en el Coliseo Mariscal Cáceres, en Chorrillos (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 7 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Gimnasia y Esgrima EN VIVO por la ‘Noche de las Pumas 2025’?

En Perú , el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 6:00 p.m. En Argentina , el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 7:00 p.m.



, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 6:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 7:00 p.m.



En Chile, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 8:00 p.m.



En Brasil, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 8:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Gimnasia y Esgrima comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Gimnasia y Esgrima EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Universitario vs. Gimnasia y Esgrima por la Noche de las Pumas 2025 se podrán ver EN VIVO en streaming a través del canal de YouTube de Universitario. El acceso será mediante suscripción premium, que tiene un valor de S/. 15.00. También podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles por RPP.pe.

Universitario vs. Gimnasia y Esgrima: precios de entradas de la ‘Noche de las Pumas 2025’

Los precios de las entradas para el partido entre Universitario vs. Gimnasia y Esgrima, disponibles en la plataforma Ticketmaster, son los siguientes:

Occidente baja: S/ 50.00

Occidente alta: S/ 40.00

Oriente baja: S/ 30.00

Oriente alta: S/ 25.00

Norte: S/ 15.00

Sur: S/ 15.00

*Las entradas para las tribunas del sector oriente ya se agotaron.