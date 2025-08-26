República Dominicana vs. China: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 3 del Mundial de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

República Dominicana vs. China EN VIVO: se enfrentan este miércoles 27 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 3 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

República Dominicana y China ya están en la ronda de octavos de final del Mundial de Vóley, pero medirán fuerzas por definir al conjunto que se quedará con el primer lugar del grupo F.

China (#5) cuenta con una mejor posición en el ranking FIVB, pero las ‘Reinas del Caribe’ (#10) están infalibles, sin ceder sets hasta el momento, a diferencia de las asiáticas que dejaron uno ante Colombia y México.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

República Dominicana vs China: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

República Dominicana llega al cotejo tras derrotar 3-0 a México, con lo que aseguró su clasificación a octavos de final. Por su parte, China venció 3-1 a Colombia y también pasó de ronda.

¿Cuándo y dónde juegan República Dominicana vs China EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre República Dominicana vs. China se disputará el miércoles 27 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan República Dominicana vs China EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido República Dominicana vs. China comienza a las 07:30 a.m.

, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 07:30 a.m. En República Dominicana , el partido República Dominicana vs. China comienza a las 08:30 a.m.

, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 08:30 a.m. En China , el partido República Dominicana vs. China comienza a las 8:30 p.m.



, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 07:30 a.m.



En Brasil, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 09:30 a.m.



En México (CDMX), el partido República Dominicana vs. China comienza a las 06:30 a.m.



En Argentina, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 09:30 a.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido República Dominicana vs. China comienza a las 08:30 a.m.

En Cuba, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 08:30 a.m.

En Italia, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 2:30 p.m.

En España, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 2:30 p.m.



En Turquía, el partido República Dominicana vs. China comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el República Dominicana vs China EN VIVO por TV?

El partido entre República Dominicana vs. China se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley 2025 los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

#Thailand2025 Second straight win for Las Reinas Del Caribe 🇩🇴 this time a clear 3-0 over Mexico 🇲🇽.



📺 Catch all the action LIVE on VBTV: https://t.co/tLeKGVNZId



🛍️ Grab your WCH Merch now: https://t.co/tTuclFRCG4



🏐 #Volleyball #WWCH #ElectrifyingThailand pic.twitter.com/QZAtYin40M — Volleyball World (@volleyballworld) August 25, 2025

República Dominicana vs China: últimos resultados

25/08/2025 | República Dominicana 3-0 México – Mundial FIVB

23/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Mundial FIVB

10/08/2025 | República Dominicana 3-0 Colombia – Copa Panamericana