San Martín y Deportivo Wanka disputarán el Sudamericano de Clubes de Menores en Argentina

San Martín jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley
San Martín jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @usmpvoley
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

San Martín y Deportivo Wanka disputarán el primer Campeonato Sudamericano de Clubes de Menores Sub 14 y Sub 16 que se jugará en Argentina.

Mates peruanos en Argentina. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) informó que, desde el 25 al 30 noviembre, se llevará a cabo en Chapadmalal, el primer Campeonato Sudamericano de Clubes para las categorías Sub 14 y Sub 16.

A través de un comunicado, el máximo ente del vóley del continente informó que nueve países se harán presentes en el torneo, siendo uno de ellos Perú, que estará representado por San Martín y Deportivo Wanka en la categoría femenina, y por MB Vóley en la categoría masculina.

Equipos que disputarán el Sudamericano de Clubes

FEMENINO

Femenino Sub 14

  • Tarairas (Uruguay)
  • Academia Vóley Margarita y Puerto Sajonia (Paraguay)
  • San Martín y Deportivo Wanka (Perú)
  • Colo Colo (Chile)
  • Bolívar (Bolivia)
  • Antioquia (Colombia)
  • Argentina (dos equipos por confirmar)
  • Brasil (dos equipos por confirmar)

Femenino Sub 16

  • San Isidro, Atlético Sastre y Once Unidos (Argentina)
  • Allavena y Huracán (Uruguay)
  • San Martín y Deportivo Wanka (Perú)
  • Boston College y Universidad Católica (Chile)
  • Bolívar, Albert Einstein y Centro Boliviano Americano (Bolivia)
  • Porteños Jr (Ecuador)
  • MB5 Volley Academy (Brasil)

San Martín Deportivo Wanka Sudamericano de Clubes de Menores

