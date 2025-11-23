Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: días y horarios de todos los partidos

El vóley no se detiene. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 6 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 29 de noviembre con el encuentro entre Kazoku No Perú vs. Regatas Lima. Luego, se disputará el Géminis vs. Deportivo Soan. Y cerrará la fecha el partido entre Universitario vs. Olva Latino.

El domingo 23 de noviembre también se disputarán tres partidos. La fecha la abre Rebaza Acosta vs. Circolo. Después, jugarán Deportivo Wanka ante San Martín. Y cierran la fecha el clásico Alianza Lima vs. Atenea.

Programación de la fecha 6 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 29 de noviembre

2:30 p.m. | Kazoku No Perú vs. Regatas Lima

5:00 p.m. | Géminis vs. Deportivo Soan

7:00 p.m. | Universitario vs. Olva Latino

Domingo 30 de noviembre

12:30 p.m. | Rebaza Acosta vs. Circolo Sportivo Italiano

3:00 p.m. | Deportivo Wanka vs. San Martín

5:00 p.m. | Alianza Lima vs. Atenea

¿Dónde ver la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV?

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.