Arranca la Liga Peruana de Vóley 2025-26: conoce la programación y horarios de los partidos de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóle publicó la programación de la primera fecha de la primera etapa del campeonato nacional de Primera División 2025-25. El torneo arrancará el sábado 25 de octubre y tendrá como sede el Coliseo Miguel Grau del Callao.

“¡Empieza la Liga Peruana de Vóley! El Coliseo Miguel Grau del Callao será la sede inicial de la Liga Peruana de Vóley y abrirá sus puertas el próximo sábado 25 con tres interesantes cotejos desde las 2:45 p. m.”, informó la FPV en su comunicado oficial.

Deportivo Soan y Rebaza Acosta serán los protagonistas del primer partido que se llevará a cabo el sábado 25 de octubre. Ese mismo día se enfrentarán San Martín vs. Olva Latino, y Universitario vs. Deportivo Géminis.

El domingo 26, Regatas Lima vs. Deportivo Wanka, Circolo Sportivo Italiano vs. Atlético Atenea, y Alianza Lima vs. Kazoku No Perú jugarán por su primera victoria en el estreno.

Primera fecha de la Liga Peruana de Vóley:

Sábado 25 de octubre

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta (hora: 2:45 p.m.)

San Martín vs Olva Latino (hora: 5:00 p.m.)

Universitario vs Deportivo Géminis (7:00 p.m.)

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs Deportivo Wanka (hora: 12:30 p.m.)

Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea (3:15 p.m.)

Alianza Lima vs Kazoko No Perú (5:00 p.m.)

* Todos los partidos se jugarán en el Coliseo Miguel Grau del Callao