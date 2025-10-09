Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario vs Perú Sub 19: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso por el Atenea Cup 2025?

Universitario vs Perú Sub 19 EN VIVO | Guía de TV Atenea Cup 2025
Universitario vs Perú Sub 19 EN VIVO | Guía de TV Atenea Cup 2025 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario vs Perú Sub 19: sigue la transmisión del partido amistoso de pretemporada por la Atenea Cup 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Perú Sub 19 EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre por la primera fecha del Atenea Cup 2025. El partido se disputará en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO de manera exclusiva por la señal de Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Universitario vs Perú Sub 19: ¿cómo llegan las ‘cremas’ al torneo amistoso Atenea Open 2025?

Universitario llega al partido tras vencer 4-0 a Deportivo Soan en su primer encuentro amistoso de pretemporada. 

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Perú Sub 19 en vivo en el torneo amistoso Atenea Open 2025?

El partido entre Universitario vs Perú Sub 19 se disputará este viernes 10 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña.

¿A qué hora juegan Universitario vs Perú Sub 19 en vivo en el torneo amistoso Atenea Open 2025?

  • En Perú, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 8:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m. 

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Perú Sub 19 en vivo por TV?

El partido entre Universitario vs Perú Sub 19 por el Atenea Open 2025 se podrán ver EN VIVO por TV y streaming de manera exclusiva por Latina (2 y 702 HD) y canal de YouTube de la casa televisiva. También podrás seguir el minuto por RPP.pe. 

Fixture de Universitario en el torneo amistoso Atenea Open 2025

Viernes 10 de octubre

  • 7:00 p.m. | Universitario vs Perú Sub 19

Sábado 11 de octubre

  • 5:00 p.m. | Universitario vs Géminis

Domingo 12 de octubre

  • 5:30 p.m. | Atenea vs Universitario
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Universitario de Deportes Selección Peruana Sub 19 Atenea Cup 2025

RPP TV

En Vivo

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA