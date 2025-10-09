Universitario vs Perú Sub 19: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso por el Atenea Cup 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario vs Perú Sub 19 EN VIVO: se enfrentan este viernes 10 de octubre por la primera fecha del Atenea Cup 2025. El partido se disputará en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña, desde las 7:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO de manera exclusiva por la señal de Latina (2 y 702 HD). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Universitario vs Perú Sub 19: ¿cómo llegan las ‘cremas’ al torneo amistoso Atenea Open 2025?



Universitario llega al partido tras vencer 4-0 a Deportivo Soan en su primer encuentro amistoso de pretemporada.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Perú Sub 19 en vivo en el torneo amistoso Atenea Open 2025?



El partido entre Universitario vs Perú Sub 19 se disputará este viernes 10 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña.

𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢𝗦 🔜



Nuestras Pumas afrontarán el Atenea Open como parte de su pretemporada.



¡A demostrar la Garra Crema! 💪#PumasConGarra pic.twitter.com/gjlnmn024c — Universitario Vóley (@VoleyU1924) October 8, 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Perú Sub 19 en vivo en el torneo amistoso Atenea Open 2025?



En Perú , el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Perú Sub 19 comienza a las 9:00 p.m.



¿Qué canal transmitirá el Universitario vs Perú Sub 19 en vivo por TV?



El partido entre Universitario vs Perú Sub 19 por el Atenea Open 2025 se podrán ver EN VIVO por TV y streaming de manera exclusiva por Latina (2 y 702 HD) y canal de YouTube de la casa televisiva. También podrás seguir el minuto por RPP.pe.

Fixture de Universitario en el torneo amistoso Atenea Open 2025

Viernes 10 de octubre

7:00 p.m. | Universitario vs Perú Sub 19



Sábado 11 de octubre

5:00 p.m. | Universitario vs Géminis



Domingo 12 de octubre

5:30 p.m. | Atenea vs Universitario