Universitario vs. San Martín: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs. San Martín EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 4 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





El partidazo de la jornada tendrá frente a frente a dos invictos en la temporada. Universitario y San Martín medirán fuerzas en la cuarta jornada de la Liga Peruana de Vóley, un duelo ‘revancha’ entre los elencos que definieron el tercer lugar de la pasada edición.

Tras perder ambos en semifinales, San Martín le ganó a la ‘U’ para meterse al podio de la edición anterior. Ahora, con planteles renovados, vuelven a chocar con puntaje perfecto, aunque con la mínima diferencia de que las Leonas solo han cedido un set hasta el momento, mientras que las santas cayeron en dos ocasiones.





Universitario vs San Martín: ¿cómo llegan a la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Universitario se presenta a su cuarto partido de la temporada tras derrotar 3-0 a Deportivo Soan, mientras que Universidad San Martín llega al encuentro luego de ganarle 3-0 a Circolo Sportivo Italiano.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs San Martín EN VIVO por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

El partido Universitario vs. San Martín se disputará el sábado 15 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025?

En Perú , el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 8:00 p.m.



En Argentina, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido San Martín comienza a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs San Martín EN VIVO por TV?

El partido Universitario vs. San Martín se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs San Martín: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. San Martín, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Universitario vs San Martín: últimos resultados

08/11/2025 | Universitario 3-0 Deportivo Soan – Liga Peruana

02/11/2025 | Universitario 3-0 Atlético Atenea – Liga Peruana

25/10/2025 | Universitario 3-1 Deportivo Géminis – Liga Peruana