Carla Rueda por fin retorna al país | Fuente: Elpoli.pe

La espera terminó. Después de casi tres meses, Carla Rueda pega la vuelta al Perú para reencontrarse con su madre. La voleibolista por fin logró tomar un vuelo humanitario que la traiga de retorno a nuestro país desde Rumania, donde se encontraba varada debido a la pandemia de la COVID-19.

La popular 'Cotito' se encontraba en Rumania desde inicio de año tras fichar por el club Sttinta Bacau, pero debido a la pandemia se quedó sin contrato. Lo único que le quedaba era retornar al Perú, pero se cerraron las fronteras y ella quedó varada lejos de su mamá y su familia.

"Desde el 12 de marzo, que me inscribí en el consultado peruano para tomar un vuelo humanitario, por fin se dio. Nos vamos a Trurquía y de ahí a Lima. Vamos con todo. Ojalá que más compatriotas pueden regresar a casa", contó una emocionada Carla Rueda a El Poli.

“Estoy súper feliz, han sido largas semanas difíciles”, afirmó la 'Cotito', quien agradeció al presidente del Instituto Peruano del Deporte, Gustavo San Martín, quien realizó las coordinaciones con la Cancillería para su retorno. La ruta que seguirá desde Rumania para retornar a casa será Turquía, Colombia y de ahí Lima.

“Esta cuarentena me sirvió para valorar aún más a mi familia. He podido descubrir muchas cosas, el amor que me ha dado mi mamá ha sido mucho más fuerte. Pasé mi cumpleaños sola y pesé a la distancia sentí estar conectada con todas las muestras de amor que me brindaron a lo largo de este tiempo”, señaló al IPD.