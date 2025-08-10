Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron premiadas tras destacar en la Copa Panamericana de Vóley 2025

Esmeralda Sánchez recibió tres galardones en la Copa Panamericana de Vóley, mientras Sandra Ostos se llevó el premio a mejor servicio.
Perú culminó sexto en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de ello, fue una de las selecciones que más galardones recibió durante la premiación a lo mejor del torneo.
Y es que el cuadro dirigido por Antonio Rizola obtuvo cuatro galardones: tres para Esmeralda Sánchez y uno para Sandra Ostos.
La noche empezó con la entrega de premios a las mejores atacantes y bloqueadoras, donde destacó la ex-Universitario de Deportes, Laura Grajales.
Luego, llegó el turno para la bicolor. Esmeralda Sánchez se llevó los galardones a mejor receptora, mejor defensa y mejor líbero; mientras que Sandra Ostos se quedó con el premio a mejor servicio.
Tras ello, se entregaron los galardones a mejor armadora, mejor opuestas y mejor anotadora (ambas para la mexicana Sofía Maldonado), y el MVP, que quedó en manos de Gaila González.
Así, Perú se llevó cuatro premios, seguido por México con tres, Colombia con dos, República Domicana con dos y Cuba con uno.
Premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025
- Mejor atacante: Karina Olaya (Colombia)
- Segunda mejor atacante: Laura Grajales (Colombia)
- Mejor bloqueadora: Laura Suárez (Cuba)
- Segunda mejor bloqueadora: Geraldine González (República Dominicana)
- Mejor receptora: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor servicio: Sandra Ostos (Perú)
- Mejor defensa: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor armadora: Argentina Ung (México)
- Mejor libero: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor opuesta: Sofía Maldonado (México)
- Mejor anotadora: Sofía Maldonado (México)
- MVP: Gaila González (República Dominicana)