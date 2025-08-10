Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron premiadas tras destacar en la Copa Panamericana de Vóley 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú culminó sexto en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de ello, fue una de las selecciones que más galardones recibió durante la premiación a lo mejor del torneo.

Y es que el cuadro dirigido por Antonio Rizola obtuvo cuatro galardones: tres para Esmeralda Sánchez y uno para Sandra Ostos.

La noche empezó con la entrega de premios a las mejores atacantes y bloqueadoras, donde destacó la ex-Universitario de Deportes, Laura Grajales.

Luego, llegó el turno para la bicolor. Esmeralda Sánchez se llevó los galardones a mejor receptora, mejor defensa y mejor líbero; mientras que Sandra Ostos se quedó con el premio a mejor servicio.

Tras ello, se entregaron los galardones a mejor armadora, mejor opuestas y mejor anotadora (ambas para la mexicana Sofía Maldonado), y el MVP, que quedó en manos de Gaila González.

Así, Perú se llevó cuatro premios, seguido por México con tres, Colombia con dos, República Domicana con dos y Cuba con uno.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Mejor atacante: Karina Olaya (Colombia)

Segunda mejor atacante: Laura Grajales (Colombia)

Mejor bloqueadora: Laura Suárez (Cuba)

Segunda mejor bloqueadora: Geraldine González (República Dominicana)

Mejor receptora: Esmeralda Sánchez (Perú)

Mejor servicio: Sandra Ostos (Perú)

Mejor defensa: Esmeralda Sánchez (Perú)

Mejor armadora: Argentina Ung (México)

Mejor libero: Esmeralda Sánchez (Perú)

Mejor opuesta: Sofía Maldonado (México)

Mejor anotadora: Sofía Maldonado (México)

MVP: Gaila González (República Dominicana)