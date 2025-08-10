Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron premiadas tras destacar en la Copa Panamericana de Vóley 2025

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron premiadas en la Copa Panamericana de Vóley 2025
Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron premiadas en la Copa Panamericana de Vóley 2025 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: NorcecaInfo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Esmeralda Sánchez recibió tres galardones en la Copa Panamericana de Vóley, mientras Sandra Ostos se llevó el premio a mejor servicio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú culminó sexto en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de ello, fue una de las selecciones que más galardones recibió durante la premiación a lo mejor del torneo.

Y es que el cuadro dirigido por Antonio Rizola obtuvo cuatro galardones: tres para Esmeralda Sánchez y uno para Sandra Ostos

La noche empezó con la entrega de premios a las mejores atacantes y bloqueadoras, donde destacó la ex-Universitario de Deportes, Laura Grajales.

Luego, llegó el turno para la bicolor. Esmeralda Sánchez se llevó los galardones a mejor receptora, mejor defensa y mejor líbero; mientras que Sandra Ostos se quedó con el premio a mejor servicio.

Tras ello, se entregaron los galardones a mejor armadora, mejor opuestas y mejor anotadora (ambas para la mexicana Sofía Maldonado), y el MVP, que quedó en manos de Gaila González.

Así, Perú se llevó cuatro premios, seguido por México con tres, Colombia con dos, República Domicana con dos y Cuba con uno.


Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025

  • Mejor atacante: Karina Olaya (Colombia)
  • Segunda mejor atacante: Laura Grajales (Colombia)
  • Mejor bloqueadora: Laura Suárez (Cuba)
  • Segunda mejor bloqueadora: Geraldine González (República Dominicana)
  • Mejor receptora: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor servicio: Sandra Ostos (Perú)
  • Mejor defensa: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor armadora: Argentina Ung (México)
  • Mejor libero: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor opuesta: Sofía Maldonado (México)
  • Mejor anotadora: Sofía Maldonado (México)
  • MVP: Gaila González (República Dominicana)
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana de Vóley 2025 Copa Panamericana de Vóley Selección Peruana Esmeralda Sánchez Sandra Ostos

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA