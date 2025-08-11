Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Alianza Lima destacó a Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos tras ser galardonadas en Copa Panamericana de Vóley 2025

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos, jugadoras de la Selección Peruana y Alianza Lima.
Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos, jugadoras de la Selección Peruana y Alianza Lima. | Fuente: clubalianzalima.com.pe
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron grandes protagonistas de la jornada final de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana perdió 3-2 ante Venezuela y cerró su participación en la Copa Panamericana 2025 al ubicarse en el sexto lugar de la tabla general. A pesar de esa posición, la bicolor fue protagonista en la ceremonia de clausura del evento desarrollado en Colima, México.

El nombre de Esmeralda Sánchez fue resaltado en las premiaciones. Gracias a su buen desempeño, fue elegida como la mejor líbero del campeonato tras arrancar como suplente de Rachell Hidalgo.

Aunque eso no fue todo para la jugadora de Alianza Lima, que también fue galardonada como la mejor receptora y mejor defensa.

Por su parte, Sandra Ostos se llevó el reconocimiento al mejor servicio después de destacar con la Selección Peruana a lo largo del campeonato que acabó el último domingo. La también jugadora de Alianza se mostró feliz por aparecer entre las mejores del torneo.

Alianza Lima no pasó por alto las premiaciones para sus jugadoras. "Las mejores de la Copa Panamericana. Esmeralda Sánchez, mejor receptora, mejor defensa y mejor líbero", señaló en sus redes sociales.

"No uno, ni dos, sino tres premios para nuestra 'capi'", agregó sobre Sánchez.

Premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025

  • Mejor atacante: Karina Olaya (Colombia)
  • Segunda mejor atacante: Laura Grajales (Colombia)
  • Mejor bloqueadora: Laura Suárez (Cuba)
  • Segunda mejor bloqueadora: Geraldine González (República Dominicana)
  • Mejor receptora: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor servicio: Sandra Ostos (Perú)
  • Mejor defensa: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor armadora: Argentina Ung (México)
  • Mejor libero: Esmeralda Sánchez (Perú)
  • Mejor opuesta: Sofía Maldonado (México)
  • Mejor anotadora: Sofía Maldonado (México)
  • MVP: Gaila González (República Dominicana)

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Alianza Lima Copa Panamericana de Vóley Copa Panamericana de Vóley 2025

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA