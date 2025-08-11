Alianza Lima destacó a Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos tras ser galardonadas en Copa Panamericana de Vóley 2025

Esmeralda Sánchez y Sandra Ostos fueron grandes protagonistas de la jornada final de la Copa Panamericana de Vóley 2025.
La Selección Peruana perdió 3-2 ante Venezuela y cerró su participación en la Copa Panamericana 2025 al ubicarse en el sexto lugar de la tabla general. A pesar de esa posición, la bicolor fue protagonista en la ceremonia de clausura del evento desarrollado en Colima, México.
El nombre de Esmeralda Sánchez fue resaltado en las premiaciones. Gracias a su buen desempeño, fue elegida como la mejor líbero del campeonato tras arrancar como suplente de Rachell Hidalgo.
Aunque eso no fue todo para la jugadora de Alianza Lima, que también fue galardonada como la mejor receptora y mejor defensa.
Por su parte, Sandra Ostos se llevó el reconocimiento al mejor servicio después de destacar con la Selección Peruana a lo largo del campeonato que acabó el último domingo. La también jugadora de Alianza se mostró feliz por aparecer entre las mejores del torneo.
Alianza Lima no pasó por alto las premiaciones para sus jugadoras. "Las mejores de la Copa Panamericana. Esmeralda Sánchez, mejor receptora, mejor defensa y mejor líbero", señaló en sus redes sociales.
"No uno, ni dos, sino tres premios para nuestra 'capi'", agregó sobre Sánchez.
Premiación de la Copa Panamericana de Vóley 2025
- Mejor atacante: Karina Olaya (Colombia)
- Segunda mejor atacante: Laura Grajales (Colombia)
- Mejor bloqueadora: Laura Suárez (Cuba)
- Segunda mejor bloqueadora: Geraldine González (República Dominicana)
- Mejor receptora: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor servicio: Sandra Ostos (Perú)
- Mejor defensa: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor armadora: Argentina Ung (México)
- Mejor libero: Esmeralda Sánchez (Perú)
- Mejor opuesta: Sofía Maldonado (México)
- Mejor anotadora: Sofía Maldonado (México)
- MVP: Gaila González (República Dominicana)