Perú será sede del Mundial de Vóley Femenino Sub 17 del 2024

La Copa del Mundo vuelve al país. La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) dio a conocer este miércoles que Perú será anfitrión del Mundial Sub 17 Femenino que se realizará en 2024.

“Del 17 al 24 de agosto, Perú exhibirá a su nueva generación de jugadoras en el escenario internacional del voleibol. La nación buscará que sus jóvenes talentos emulen el éxito de sus predecesores, los medallistas de plata en los Juegos Olímpicos Seúl 1988, en el futuro”, anunció el máximo organismo del deporte de los mates a través de un comunicado.

El Mundial vuelve al Perú

La FIVB no ha precisado las sedes del Mundial Sub 17, una competencia que se realizó por última vez en el Perú en 2015 con la categoría Sub 18 femenina. En esa oportunidad el torneo contó como escenarios a los coliseos Eduardo Dibós (Lima) y Miguel Grau (Callao).

Durante ese Mundial, la Selección Peruana estuvo a cargo de Walter Lung y entre sus principales voleibolistas contaba con Kiara Montes, Leslie Leyva y Katherine Regalado. Llegó hasta cuartos de final tras caer a manos de Turquía.

Las mejores participaciones de Perú en los mundiales femeninos Sub 18 se dieron cuando alcanzó el cuarto lugar en Bratislava 1993 (Eslovaquia) y Nakhon Ratchasima 2013 (Tailandia). En este último torneo, eliminados a manos del campeón China, se destacó a Ángela Leyva como Mejor Opuesta.

José Castillo está a cargo de la Selección Peruana Sub 17Fuente: FPV

Mundial Sub 17 de Voleibol

Además de Perú, las selecciones que han clasificados para la competición son Argentina, Brasil, Canadá, China, Croacia, Ecuador, Egipto, Italia, Japón, México, Puerto Rico, República Dominicana, Tailandia, Turquía.

Para la primera etapa del Mundial Sub-17, los equipos se dividirán en cuatro grupos de cuatro y jugarán todos contra todos. Su clasificación final en estos grupos determinará las posiciones iniciales en las rondas de eliminación directa, que incluyen los octavos de final, cuartos de final, semifinales y las finales en cada nivel del cuadro de play-offs. La lista de equipos clasificados y la fecha del sorteo se confirmarán a finales de marzo.

Esta será la primera vez que un Campeonato del Mundo Femenino se realizará en la categoría Sub 17. Antes de recibir la sede oficial, Perú ya había asegurado su presencia al obtener el bronce en el Sudamericano de la categoría disputado en Callao en octubre de 2023, con José Castillo como director técnico.