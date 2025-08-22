Colombia vs. República Dominicana: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 del Mundial de Vóley?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs. República Dominicana EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, en Chiang Mai (Tailandia). El partido por la fecha 1 del grupo F del Mundial de Vóley Femenino 2025 se jugará a partir de las 04:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del partido podrá verse por DirecTV, DGO y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Las finalistas de la Copa Panamericana vuelven a encontrarse dos semanas después, aunque ahora en sus respectivos partidos inaugurales del Mundial de Tailandia.

República Dominicana, que ganó todos sus partidos en ese torneo, chocará con una Colombia que ratificó el crecimiento de su nivel y que intentará ser una de las sorpresas en su segunda aparición en la Copa del Mundo.

Colombia vs República Dominicana: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Mundial de Vóley Femenino 2025?

Colombia y República Dominicana se presentan en el Campeonato Mundial de Vóleibol Femenino tras participar en la Copa Panamericana, en la que se enfrentaron en la final, con el triunfo de las 'Reinas del Caribe'.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs República Dominicana EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se disputará el sábado 23 de agosto en el Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, de la ciudad de Chiang Mai (Tailandia). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs República Dominicana EN VIVO por el Mundial de Vóley Femenino 2025?

En Perú , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 4:00 a.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 4:00 a.m. En Colombia , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 4:00 a.m.

, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 4:00 a.m. En República Dominicana , el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:00 a.m.



, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:00 a.m. En Argentina, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:00 a.m.



En Brasil, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 6:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 3:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:00 a.m.

En Cuba, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 5:00 a.m.



En Italia, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 11:00 a.m.

En Turquía, el partido Colombia vs. República Dominicana comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Colombia vs República Dominicana EN VIVO por TV?

El partido entre Colombia vs. República Dominicana se podrá ver EN VIVO por TV a través de D Sports (1613). Vía streamin, irá por DGO y VBTV. Todos los detalles del Mundial de Vóley los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

Colombia: lista de convocadas de las ‘cafeteras’ al Mundial de Vóley Femenino 2025

María Alejandra Marín – Armadora

Doris Manco – Armadora

Dayana Segovia – Opuesta

Karen Rentería – Opuesta

Melissa Rangel – Central

Valerin Carabalí – Central

Katherin Ramírez – Central

Helen Lozano – Central

Ana Karina Olaya – Punta receptor

Laura Grajales – Punta receptor

Emelys Ramírez – Punta receptor

Wendy Vargas – Punta receptor

Juliana Toro – Líbero

Laura Zapata - Líbero

República Dominicana: lista de convocadas de las ‘Reinas del Caribe’ al Mundial de Vóley Femenino 2025