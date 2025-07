Por todo lo alto: Selección Peruana llegó a nuestro país tras su histórica participación en la Copa América de Vóley [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por todo lo alto. La Selección Peruana fue recibida por un grupo de hinchas en el aeropuerto Jorge Chávez tras su extraordinario papel en la I Copa América de Vóley, donde se ubicaron en el segundo lugar.

El equipo, encabezado por la capitana Kiara Montes, ni bien pisó suelo peruano recibió el cariño de la gente y de una comitiva de la Selección Peruana Sub 17, que le entregó rosas a cada una de las seleccionadas.

Flavia Montes, en conversación con la Federación Peruana de Vóley (FPV), indicó que el grupo está muy feliz con el logro obtenido en Brasil

"Bien, felices. Salimos mejor de lo que llegamos. El grupo ha estado muy unido, muy felices por lo que se ha logrado. Ha habido mucha conexión entre nosotras en muy poco tiempo. Solo hemos tenido dos semanas de trabajo", sostuvo la jugadora de San Martín.

Diana de la Peña agradece la confianza del profesor Antonio Rizola

Por otro lado, Diana de la Peña, quien fue premiada como una de las mejores centrales de la Copa América de Vóley, agradeció la confianza brindada por el técnico Antonio Rizola.

"El profesor Rizola había conversado conmigo antes de que comience la Liga. Él, desde mucho antes, ha confiado en mí. Yo siempre me he entrenado fuerte, jugando o no, porque sabía que iba a llegar una oportunidad", indicó en un inicio.

"El profesor nunca dudó de mí. Creo que eso me ha ayudado bastante en la confianza y disfrutarlo. Este campeonato lo disfruté muchísimo, la compañía de todas las chicas. Somos un grupo muy joven", complementó.

Por otro lado, aseguró que, pese a no tener minutos en Alianza Lima, siempre se ha entrenado con fuerza para tener oportunidades como la brindada en la selección.

"Fue algo que no me lo esperaba. Sé que tuve una gran presentación, pero sé que hay compañeras que lo hicieron bien. Voy a seguir trabajando mucho, más ahora que tengo este premio, que significa que tengo que seguir avanzando y no solamente quedarme donde estoy, sino seguir avanzando mucho más", finalizó.