Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17: fixture, horarios y grupos del torneo

Calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17: fixture, horarios y grupos del torneo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú se encuentra en el grupo A del Sudamericano de Vóley Sub 17. Los tres primeros del torneo clasificarán al Mundial de Chile.

Todo listo. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer el calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17 que se disputará en Lima entre el 17 y 21 de septiembre.

Para esta ocasión participarán siete equipos del continente, los cuales han sido divididos en grupos (uno de tres y el otro de cuatro). De acuerdo al formato de competición, los dos primeros de cada llave clasifican a la semifinal.

Los ganadores de esas llaves jugarán la final y, además, accederán a la Copa del Mundo que se disputará en Chile. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer puesto y por el cupo restante al Mundial.

Conoce, a continuación, conoce el calendario completo del Sudamericano de Vóley Sub 17.

¿Cuándo y dónde se juega el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se jugará del 17 al 21 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿Cuáles son las selecciones participantes del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Son siete las selecciones que participarán en el Sudamericano de Vóley Sub 17. 

  • Perú
  • Bolivia
  • Chile
  • Argentina
  • Brasil
  • Colombia 
  • Venezuela

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 los disputarán siete equipos, los cuales han sido divididos en dos grupos. Los dos primeros de cada serie clasificará a las semifinales, mientras que los terceros jugarán por el quinto lugar.

Los vencedores de las semifinales jugarán la final y aseguran cupo para el Mundial de la categoría. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer lugar, que también brinda un cupo a la Copa del Mundo.

Los grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

El Sudamericano de Vóley Sub 17 ha sido dividido en dos grupos: uno de tres y otro de cuatro.

Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.

Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Fecha 1

Perú vs Bolivia

  • Fecha: 17 de septiembre
  • Hora: 5:30 p.m. 

Fecha 2

Perú vs Chile

  • Fecha: 18 de septiembre
  • Hora: 5:30 p.m. 

Fecha 3

Perú descansa

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 por TV y streaming?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD). Vía streaming, irá a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina.

Tags
Sudamericano de Vóley Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 vóley en vivo

