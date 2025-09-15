Calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17: fixture, horarios y grupos del torneo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Todo listo. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) dio a conocer el calendario del Sudamericano de Vóley Sub 17 que se disputará en Lima entre el 17 y 21 de septiembre.

Para esta ocasión participarán siete equipos del continente, los cuales han sido divididos en grupos (uno de tres y el otro de cuatro). De acuerdo al formato de competición, los dos primeros de cada llave clasifican a la semifinal.

Los ganadores de esas llaves jugarán la final y, además, accederán a la Copa del Mundo que se disputará en Chile. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer puesto y por el cupo restante al Mundial.

Conoce, a continuación, conoce el calendario completo del Sudamericano de Vóley Sub 17.

¿Cuándo y dónde se juega el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se jugará del 17 al 21 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿Cuáles son las selecciones participantes del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



Son siete las selecciones que participarán en el Sudamericano de Vóley Sub 17.

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

Brasil

Colombia

Venezuela

¿Cuál es el formato del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El Sudamericano de Vóley Sub 17 los disputarán siete equipos, los cuales han sido divididos en dos grupos. Los dos primeros de cada serie clasificará a las semifinales, mientras que los terceros jugarán por el quinto lugar.

Los vencedores de las semifinales jugarán la final y aseguran cupo para el Mundial de la categoría. Los perdedores, en tanto, jugarán por el tercer lugar, que también brinda un cupo a la Copa del Mundo.

Los grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025



El Sudamericano de Vóley Sub 17 ha sido dividido en dos grupos: uno de tres y otro de cuatro.

Grupo A: Perú, Bolivia y Chile.

Grupo B: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela.

Calendario de Perú en el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025



Fecha 1

Perú vs Bolivia

Fecha: 17 de septiembre

Hora: 5:30 p.m.

Fecha 2

Perú vs Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 5:30 p.m.

Fecha 3

Perú descansa

¿Dónde ver el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 por TV y streaming?

El Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (canal 2 y 702 HD). Vía streaming, irá a través de la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina.