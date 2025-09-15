Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Perú vs Bolivia | hora y canal Sudamericano de Vóley Sub 17
Perú vs Bolivia | hora y canal Sudamericano de Vóley Sub 17 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @FPVPE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú se enfrenta a Bolivia por la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 17. Conoce a qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza el camino a la Copa del Mundo. La Selección Peruana hará su debut este miércoles cuando enfrente a Bolivia por la fecha 1 de la fase de grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17.

El cuadro dirigido por Marcelo Bencardino es favorito para ganar el encuentro y, también, para clasificar a la fase final y al Mundial que se jugará en Chile.

¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO? Perú vs Bolivia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Bolivia se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde transmiten el partido Perú vs Bolivia por TV?

El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Bolivia: lista de convocadas de la ‘Bicolor’ para el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

  • Mireya Maldonado (Armadora)
  • Fernando Pinto (Exterior)
  • Danna Silva (Central)
  • Tamara Galdos (Opuesta)
  • Valentina Valera (Exterior)
  • Cielo Quispe (Opuesta)
  • Sofia Olavarría (Exterior)
  • Dara Herrada (Central)
  • Kaori Mendoza (Líbero)
  • Brianna Odria (Exterior)
  • Milagros Solis (Exterior)
  • Kiara Lazo (Central)
  • Marcela Manrique (Armadora)
  • Vannia Adrianzén (Líbero)
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
vóley en vivo Sudamericano de Vóley Sub 17 2025 Sudamericano de Vóley Sub 17 Selección Peruana Selección de Bolivia vóley en vivo

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA