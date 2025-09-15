Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano de Vóley Sub 17?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Empieza el camino a la Copa del Mundo. La Selección Peruana hará su debut este miércoles cuando enfrente a Bolivia por la fecha 1 de la fase de grupos del Sudamericano de Vóley Sub 17.

El cuadro dirigido por Marcelo Bencardino es favorito para ganar el encuentro y, también, para clasificar a la fase final y al Mundial que se jugará en Chile.

¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO? Perú vs Bolivia será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



El partido entre Perú vs Bolivia se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?



En Perú , el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m. En Bolivia , el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Bolivia comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde transmiten el partido Perú vs Bolivia por TV?



El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Bolivia: lista de convocadas de la ‘Bicolor’ para el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025

Mireya Maldonado (Armadora)

Fernando Pinto (Exterior)

Danna Silva (Central)

Tamara Galdos (Opuesta)

Valentina Valera (Exterior)

Cielo Quispe (Opuesta)

Sofia Olavarría (Exterior)

Dara Herrada (Central)

Kaori Mendoza (Líbero)

Brianna Odria (Exterior)

Milagros Solis (Exterior)

Kiara Lazo (Central)

Marcela Manrique (Armadora)

Vannia Adrianzén (Líbero)