Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Perú vs Chile en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el tercer lugar del Sudamericano de Voley Sub 17 2025?

Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal Sudamericano de Vóley Sub 17
Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal Sudamericano de Vóley Sub 17 | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Perú se enfrenta a Chile por el Sudamericano de Vóley Sub 17. Conoce a qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se enfrentará a Chile por el tercer lugar del Sudamericano de Vóley Sub 17. El conjunto peruano espera su revancha ante 'La Roja' tras perder en la fase de grupos.

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Chile: ¿cómo llegan a duelo por el tercer lugar del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Perú llega tras perder 3-0 ante Brasil por la semifinal de la competencia. Del mismo modo, Chile cayó 3-1 ante Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Chile se disputará este domingo 21 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

  • En Perú, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.
  • En Chile, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Chile en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Chile se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Video recomendado
Tags
Selección Peruana de Vóley Perú Sub 17 Sudamericano de Vóley Sub 17

Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA