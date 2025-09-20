Perú vs Chile en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el tercer lugar del Sudamericano de Voley Sub 17 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana se enfrentará a Chile por el tercer lugar del Sudamericano de Vóley Sub 17. El conjunto peruano espera su revancha ante 'La Roja' tras perder en la fase de grupos.

¿A qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO?

Perú vs Chile será transmitido EN DIRECTO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) y por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Perú vs Chile: ¿cómo llegan a duelo por el tercer lugar del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Perú llega tras perder 3-0 ante Brasil por la semifinal de la competencia. Del mismo modo, Chile cayó 3-1 ante Venezuela.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido entre Perú vs Chile se disputará este domingo 21 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa el Salvador. El recinto tiene capacidad para 5000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por el Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

En Perú , el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m. En Chile , el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Chile comienza a las 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Chile comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Chile comienza a las 5:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Perú vs Chile en vivo por TV?



El partido entre Perú vs Chile se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.