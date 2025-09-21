Venezuela vs. Brasil: ¿a qué hora juegan y dónde ver la gran final del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Venezuela vs. Brasil se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO en lo que será un partidazo en el marco de la gran final del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025.

La Selección de Venezuela de la categoría es una de las sorpresas en lo que va del campeonato que se juega en la ciudad de Lima. Sin embargo, la 'Vinotinto' no la va a tener nada fácil porque ahora le toca un rival de la talla de Brasil, el cual es favorito para alzar el título.

¿Cómo llegan Venezuela y Brasil a la final del Sudamericano de Vóley Sub 17?

La tienda de Venezuela viene de derrotar 3-1 a su par chileno en semifinales, mientras que la 'verdeamarela' venció pasó por encima de Perú al ganarle 3-0.

¿Cuándo y dónde juegan Venezuela y Brasil en vivo por la final del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

El partido está programado para el domingo 21 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para 5,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Brasil en vivo por la final del Sudamericano de Vóley Sub 17 2025?

En Perú , el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m. En Brasil , el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil comienza a las 7:30 p.m. En Chile, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Colombia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela , el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m.

, el partido Perú vs Brasil comienza a las 6:30 p.m. En Argentina, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Brasil comienza a las 5:30 p.m.



¿Dónde ver el partido Venezuela vs Brasil en vivo por TV?

El partido entre Brasil y Venezuela se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD) en señal abierta de Perú. Vía streaming, irá por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (www.voleysur.org) y por la app y página web de Latina. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Sudamericano de Vóley Sub 17 2025: clasificados al Mundial