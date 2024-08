Con Perú vs. Japón: fecha y hora de los partidos de cuartos de final del Mundial de Vóley Sub-17

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Mundial de Vóley Sub-17 entró en su recta final y ya se conocen las mejores ocho selecciones del certamen, entre las que se encuentra Perú. Nuestre seleccionado logró la clasificación en dramático partido, en el que derrotó 3-2 a Argentina, con parciales 21-25, 25-19, 21-25 y 15-13.

De esta manera, la Selección Peruana enfrentará el jueves a Japón en los cuartos de final. Un compromiso que será de alto voltaje en el cual, el equipo asiático es el favorito, aunque la ‘Bicolor’ llega en un buen momento y contará con una gran afición como soporte en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja.

El entrenador DT Antonio Rizola se encuentra ilusionado que Perú sigue en carrera. No descartó la victoria ante Japón.

“Vamos a jugar con Japón, que nos puede ganar 3-0, pero nosotros podemos hacerlo también, si nos permiten ganar un punto, un set, otro set, nos permiten soñar con la victoria, ellos tienen mucha más experiencia, pies en el piso”, sostuvo.

Las otras llaves de los cuartos de final serán Italia vs. Turquía, China Taipéi vs. Brasil y México vs. China.

Cuartos de final del Mundial de Vóley Sub-17:

Jueves 22 de agosto:

- México vs China

Hora: 10:30 a.m. (hora peruana)

- China Taipéi vs Brasil

Hora: 1:30 p.m. (hora peruana)

- Italia vs Turquía

Hora: 4:30 p.m. (hora peruana)

- Perú vs Japón

Hora: 7:30 p.m. (hora peruana)

- Todos los partidos se desarrollarán en el Coliseo Eduardo Dibós

¿Qué canal transmitirá Perú vs. Japón en vivo por octavos del Mundial de Vóley Sub-17 2024?

El partido entre Perú vs Japón será transmitido EN VIVO por TV por ATV y TV Perú. También se podrá ver el cotejo por el canal de YouTube de ATV. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.