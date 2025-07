"Tenemos derecho de participar": Antonio Rizola habló sobre opción para que Perú esté en la Copa Panamericana de Vóley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de la Selección Peruana, Antonio Rizola, destacó el rendimiento de sus dirigidas tras el subcampeonato en la última Copa América en Brasil. Sin embargo, días después de la competencia no ocultó su molestia por la exclusión de la bicolor de la de la Copa Panamericana 2025.

El DT brasileño cree firmemente que Perú participará en uno de los torneos más importantes de la temporada, luego de la negativa de la inscripción por parte de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca).

"Hoy estamos fuera de la Copa Panamericana, porque la Norceca simplemente no aceptó nuestra inscripción. Estamos trabajando junto con la Confederación Sudamericana y la Federación Internacional para que se acepte nuestra participación, porque tenemos derecho de participar. No quiero meterme en cuestiones políticas, pero es muy triste no poder participar", señaló en Radio Nacional.

"Si no podemos participar, continuaremos nuestro proyecto de trabajo y de preparación del grupo hasta el día 30 de julio de este año. Esta competencia otorga cupos tanto para equipos de Sudamérica como de Norteamérica. Nosotros enviamos nuestra inscripción y la Norceca nos impidió participar, alegando varios motivos que es mejor que el presidente de la FPV explique", agregó Rizola.

Balance positivo de Perú

"El balance es muy positivo porque tuvimos poco tiempo de preparación, por el tema de la Liga Nacional, le tuvimos que dar descanso a las jugadoras, entrenamos 2 semanas con el grupo completo. El equipo jugó con muchas ganas, con determinación y muy disciplinadas tácticamente. Salimos mucho mejor de la que llegamos en la Copa América", declaró.

Rizola, además, dejó en claro que las puertas de la Selección Peruana siempre están abiertas, aunque destacó el "compromiso" como principal requisito.

"La puerta de la Selección siempre va a estar abierta. Necesito que para que estén dentro de la Selección tengan compromiso total, querer representar y tiene que estar en buenas condiciones. Este grupo demostró que las 14 voleibolistas supieron aprovechar las oportunidades. Este recambio se ha hecho con calidad, vamos a dar más oportunidades, la puerta siempre está abierta", culminó.