Código de bono Bet365: AEP365 | Perú, 2026

Con el código de bono Bet365 Perú “AEP365” activa el bono de bienvenida para apuestas deportivas y casino

El código promocional Bet365 Perú para 2026 es "AEP365". Al usarlo, obtienes un 100% adicional en tu primer depósito, con un bono de hasta S/ 500. Además, si prefieres las tragamonedas, tienes la opción de canjear el bono por giros gratis como parte de la oferta de bienvenida para nuevos usuarios.

Oferta Bet365 Detalles del bono Rollover Código de bono Bono deportes Recibe el 50 % de tu primer depósito hasta S/ 500 x5 AEP365 Bono casino 100% tu primer depósito hasta S/ 500 o 500 giros gratis x30 AEP365

Te contamos más detalles sobre los beneficios del código bonus, cómo activarlo al registro, en qué deportes o juegos de casino canjear el bono Bet365 y muchos detalles más.

¿Cuál es el código de bono Bet365 en Perú en 2026?

El código bono bet365 en Perú es AEP365. Actívalo en el registro y obtén hasta S/ 500 en deportes y/o casino y hasta 500 giros gratis en casino, según la oferta que elijas.

¿Qué bonos se liberan con el Bet365 código bonus?

Al registrarte en Bet365 con el código promocional, te ofrecen dos bonos de bienvenida:

Bono deportes: 100 % de mi primer depósito hasta S/ 500 en créditos de apuesta.



100 % de mi primer depósito hasta S/ 500 en créditos de apuesta. Bono casino: 100 % hasta S/ 500 o hasta 500 giros gratis en tragamonedas seleccionadas.

En ambos casos el depósito mínimo fue de S/ 20 y desde tu panel de promociones, puedes elegir qué versión activar antes de empezar a apostar. Lo mejor es que la promoción está disponible todo el año.

Bono bienvenida Bet365 Perú: deportes y casino

Antes de elegir entre deportes o casino, aquí te explico cómo funciona el bono deportivo y qué puedes obtener con el código promocional.

Bet365 bono de deportes: hasta S/ 500

Con el código de bono Bet365 recibes un 100% de tu primer depósito hasta S/ 500 en créditos de apuesta para usar en eventos locales e internacionales.

Puedes usar esos créditos en partidos de Liga 1, Libertadores, Champions y básquet, y lo más práctico es que funcionan igual que una apuesta normal, con cuotas desde 1.50.

Términos y condiciones del bono apuestas deportivas

¿Qué te da el bono Bet365? 100% del primer depósito en créditos de apuesta.

Monto máximo: S/ 500.

Depósito mínimo: S/ 20.

Rollover: apostar x5 el importe.

Cuotas mínimas: 1.50.

Apuestas válidas: simples o combinadas.

Vigencia: 7 días desde el registro.



En nuestra experiencia, el punto más exigente es el plazo de 7 días. No es imposible de cumplir, pero te obliga a planificar bien tus apuestas desde el primer momento, sobre todo si vas a usar combinadas.

Bono de Bet365 para casino hasta por S/ 500 o 500 giros

Si prefieres casino, el Bet365 código bonus te permite recibir 100% de tu primer depósito hasta S/500 ó 500 giros gratis con un depósito mínimo de S/20.

La dinámica de los giros es entretenida. Cada día eliges uno de los tres botones de colores rojo, amarillo o azul, y Bet365 te entrega los spins del día según tu selección. Es una forma de mantener la emoción y aprovechar el bono sin gastarlo todo en una sola sesión.

Requisitos del bono de casino

Requiere un depósito mínimo de S/ 20 para ambas promociones.

Rollover de 30x (para el bono del 100% de tu primer depósito).

Recibes free spins durante 10 días consecutivos.

Cada día eliges un botón (rojo, amarillo o azul) para determinar la cantidad de giros.

Los juegos disponibles son seleccionados por Bet365.

Aplican términos generales de la casa

Nuestra prueba del código de bono Bet365

Para probar el bono, hicimos un depósito de S/ 100 con tarjeta Visa usando el código de Bet365 Perú y podemos decirte esto:

Los créditos de apuesta se acreditaron menos de un minuto después de confirmar el pago.

Apostamos los créditos en tres partidos de Liga 1 y Copa Libertadores, todos con cuotas entre 1.55 y 1.80.

Cumplimos el rollover en 5 apuestas y solicitamos un retiro por Skrill.

El retiro tardó unas 3 horas en aparecer en nuestra cuenta.

Por supuesto, no todos los usuarios tendrán exactamente los mismos tiempos, pero te puede servir como referencia de cómo se comporta el bono en una apuesta real.

¿Qué beneficios ofrece el código bonus Bet365?

Para dar la bienvenida a nuevos clientes, el Bet365 registro con código brinda uno de los mejores bonos de apuestas disponibles en Perú, con estos beneficios:

Registro: activación automática con el primer depósito.

activación automática con el primer depósito. Bankroll: saldo adicional para comenzar.

saldo adicional para comenzar. Apuestas sin riesgo: créditos con condiciones accesibles.

créditos con condiciones accesibles. Formación: permite apostar con menores riesgos mientras conoces el sitio.

permite apostar con menores riesgos mientras conoces el sitio. Probabilidades: aumentan tus chances iniciales de éxito.

¿Cómo activar el código de bono Bet364? Paso a paso

Registrarte en Bet365 Perú desde tu celular o PC es rápido, toma solo unos 4 minutos y solo pueden hacerlo mayores de 18 años con residencia legal en el país.

Entra a Bet365 desde la web o la app y toca “Registro”. Completa tus datos personales y escribe AEP365 en “código del bono”. Acepta los términos y crea tu cuenta. Verifica tu identidad subiendo tu DNI. Haz un depósito mínimo de S/ 20. Usa tu bono en algunos de los partidos que te interesen, cumple el rollover en 7 días y retira tus ganancias si las tienes.

Promociones Bet365 para usuarios ya registrados

Cuando ya estés registrado y hayas usado (y retirado) tu bono inicial, Bet365 ofrece algunas promociones para usuarios ya registrados:

Promoción Detalles de la oferta Requisito clave Super aumento de apuesta Mejora automática en cuotas seleccionadas con flecha verde. Tener cuentas elegibles para “Aumentos”; solo se puede apostar en mercados específicos. Aumento de Parlay Bonificación de entre 2.5 % y hasta 100 % para combinadas de 2 o más selecciones, según la cantidad de selecciones. Apuestas múltiples combinadas de al menos 2 selecciones Pago anticipado (fútbol) Si tu equipo gana por 2 goles de ventaja en más de 80 ligas, Bet365 liquida la apuesta como ganadora. Apuesta simple o múltiple al mercado “Resultado final” en ligas elegibles. Pago anticipado (béisbol) En partidos de MLB (y otras ligas), si tu equipo tiene +5 carreras de ventaja, tu apuesta se paga como ganadora. Apuesta anticipada en “Ganador” de partidos de béisbol. Pago anticipado (básquet) Si tu equipo se adelanta por 18 puntos, se considera ganadora la apuesta simple o la selección en múltiple. Apuesta al mercado “Ganador” en partidos de básquet de ligas seleccionadas. Garantía por abandono (tenis) Si un jugador se retira por lesión, Bet365 determina tu apuesta como ganadora o te devuelve el importe según cómo apostaste. Apuesta anticipada “Ganador del partido” en partidos de tenis elegibles; no aplica para “Crear apuesta”.

Es importante que siempre verifiques los términos y condiciones directamente en la sección de “Promociones” de tu cuenta Bet365, porque las ofertas pueden cambiar y muchas de estas promociones están indicadas para “clientes elegibles”.

Estrategias y consejos para aprovechar tus bonos

Cuando probamos el bono, lo que mejor nos funcionó fue mantenerlo simple, es decir, dividir el saldo en varias apuestas en lugar de una sola. Si lo usas con estrategia, te puede ayudar más de lo que crees.

Aquí te dejamos otras ideas para sacarle provecho a tu bono Bet365 apuestas deportivas y también a los giros gratis Bet365 casino:

Apuesta en mercados que ya conozcas

Por ejemplo: “Apuesta en mercados conocidos como ganador del partido, doble oportunidad o más de 1.5 goles”. Estos mercados suelen ser más fáciles de entender y menos riesgosos. Ideal cuando empiezas después de registrarse en Bet365 Perú.

No gastes todo el bono en una sola apuesta

Hemos visto que dividirlo en dos o tres jugadas ayuda a no perderlo todo de golpe. Ejemplo: si tienes S/ 20 de bono, puedes usar S/ 10 en un partido seguro y los otros S/ 10 en uno con cuota un poquito más alta. Esto también ayuda a cumplir el rollover Bet365 sin perder todo de golpe.

Evita apostar por emoción

A veces pasa que seguimos a nuestro equipo favorito solo por cariño… y no siempre sale bien. Mejor apuesta con datos básicos, independientemente del club/jugador favorito: goles recientes, localía, lesiones. Esto hace más fácil cómo usar el código Bet365 sin arriesgar dinero real.

Usa el bono en partidos que puedas ver

Si sigues el partido en vivo, tienes información real del momento: quién ataca, quién se cae físicamente o quién está cerca del gol. Eso te ayuda a decidir con más seguridad y no solo por intuición.

Por ejemplo, si ves a un equipo dominando, puedes usar el bono en mercados como “próximo gol” o “más de 0.5 goles en el segundo tiempo”.

Mantén un objetivo sencillo

Un error común es pensar que el bono sirve para “dar un golpe de suerte” y hacerse rico de un día para otro. Pero la verdad es que el bono funciona mucho mejor cuando lo ves como una forma de sumar pequeñas ganancias sin arriesgar de más.

Si te marcas objetivos realistas, por ejemplo, ganar S/ 5 o S/ 10 por apuesta, mantienes el control y reduces la presión.

¿Dónde usar el bono Bet365? Deportes y mercados disponibles para apostar

El bono de bienvenida Bet365 es válido en todos los deportes disponibles en la plataforma, el catálogo ofrece más de 30 disciplinas deportivas diferentes. Perfecto si quieres explorar más disciplinas mientras aprovechas tus promociones Bet365 Perú.

Deportes populares entre los peruanos

Apostar en fútbol: con torneos y Ligas del mundo entero.

con torneos y Ligas del mundo entero. Apuestas en baloncesto: cubriendo todos los partidos de Ligas y amistosos.

cubriendo todos los partidos de Ligas y amistosos. Apostar en tenis: con una alta cobertura de los ATP, WTA, Grand Slam y más.

Tipos de apuestas

Apuestas simples : apostar a un solo resultado en un evento. Ideal si confías en una predicción clara.

: apostar a un solo resultado en un evento. Ideal si confías en una predicción clara. Apuestas combinadas : combina varias selecciones en una sola apuesta. Si todas son correctas, se multiplica la ganancia.

: combina varias selecciones en una sola apuesta. Si todas son correctas, se multiplica la ganancia. Apuestas en vivo: realiza pronósticos mientras el evento está en curso. Aprovecha los cambios en el juego para hacer apuestas más informadas.

Mercados recomendados para usar el bono

Estos son los mercados más populares para apostar en los eventos deportivos en las plataformas del operador:

Over/Under (Más/Menos) : apuesta por la cantidad total de goles o puntos.

: apuesta por la cantidad total de goles o puntos. 1X2 : predicción del resultado final.

: predicción del resultado final. Handicap asiático : ventaja virtual para equilibrar partidos.

: ventaja virtual para equilibrar partidos. Marcador exacto: predice el resultado exacto.

¿Qué juegos de casino hay y cómo usar el código bono Bet365?

El bono de bienvenida de Bet365 Perú ofrece una oferta de 100% de tu primer depósito hasta S/500 ó 500 giros gratis válidos sólo para tragamonedas online. Algunos de los juegos en los que vas a poder jugar por dinero real son:

Juego de casino Detalles Tragamonedas Encontrarás títulos populares como Starburst, Book of Dead y más. Blackjack Clásico juego de cartas en varias versiones digitales. Ruleta Disponible en sus variantes más conocidas como la europea, americana y francesa. Baccarat Ideal para quienes buscan juegos de azar rápidos con reglas simples. Póker (vs. la casa) Opciones como Caribbean Stud o Casino Hold’em, jugadas contra la banca.

Te recordamos que los giros gratis no aplican a juegos de mesa ni casino en vivo, solo a slots. Para estos otros juegos, necesitas jugar con tu saldo real y no con la oferta del código de bono de Bet365.

Funciones exclusivas de Bet365 para mejorar la experiencia

Con el código de bono de Bet365 podrás acceder a funciones especiales diseñadas para mejorar la experiencia de los usuarios y brindarles herramientas novedosas para explorar al momento de realizar sus predicciones.

Funcionalidad ¿Qué ofrece? Ejemplo práctico Bet Builder Creador de apuestas personalizadas en un solo evento. Combina “ganador del partido + goleador + número de corners”. Streaming en directo Ver los eventos deportivos en tiempo real. Sigue un partido de la Liga Española desde la app. Aumento de cuotas Pozo acumulado que se distribuye entre usuarios activos. Participa en tragamonedas con botes progresivos. Archivo de carreras Historial y estadísticas de caballos y galgos. Verifica el rendimiento de un caballo antes de apostar. Fantasy Sports Arma equipos ficticios con jugadores reales. Participa en ligas de Fantasy fútbol o NBA.

¿Por qué el código bonus Bet365 destaca en Perú?

Dentro de la oferta variada de apuestas en línea, Bet365 sobresale por su bono equilibrado, fácil de activar y adaptable tanto a deportes como a casino o giros gratis.

Las promociones de otras casas como Betano y Retabet están diseñadas para perfiles concretos: usuarios que buscan apuestas gratis inmediatas o quienes prefieren protección en su primera jugada. En cambio, Bet365 suele destacar por la amplitud de escenarios en los que el bono es útil, desde cuotas competitivas en fútbol peruano e internacional hasta mercados de tenis, básquet y opciones de casino.

A esto se suma la experiencia internacional de Bet365, su app estable, mercados amplios y funciones avanzadas como streaming, cash out y BetBuilder. Esta combinación de variedad, estabilidad y usabilidad hace que el código promocional de Bet365 sea una elección constante para muchos apostadores en Perú.

Métodos de pago en Bet365 Perú

Los medios de pago para realizar depósitos y retiros en Bet365 son:

Método de pago Depósito mínimo Depósito máximo Tipo de gestión Visa S/ 20 S/ 10 000 Depósitos / retiros Mastercard S/ 20 S/ 10 000 Depósitos / retiros Tarjetas de Prepago S/ 20 S/ 5 000 Depósitos Trustly S/ 30 S/ 15 000 Depósitos / retiros Transferencia bancaria S/ 30 S/ 20 000 Depósitos / retiros Skrill S/ 20 S/ 10 000 Depósitos / retiros Neteller S/ 20 S/ 10 000 Depósitos / retiros Criptomonedas S/ 20 S/ 20 000 Depósitos / retiros

Opiniones de jugadores peruanos del código bonus Bet365

Las opiniones de los apostadores peruanos coinciden en que el bet365 código promocional destaca por su seguridad, variedad de deportes y promociones efectivas, además de retiros que suelen ser rápidos.

Aunque algunos usuarios mencionan que la navegación podría mejorar y el soporte a veces tarda, la percepción general es positiva, manteniéndose como una de las plataformas más confiables en el país.

Estos son algunas de los testimonios que encontramos:

⭐⭐⭐⭐⭐ “He ganado y perdido en mis apuestas, pero en general la experiencia fue buena. Lo único negativo fue la demora en el soporte para procesar mi retiro.” – Francisco Hernández, Cajamarca.

⭐⭐⭐⭐ “Usé el sitio para apostar en la final de la Libertadores y gané un buen monto. Los multiplicadores podrían mejorar, pero las fichas doradas ayudan bastante.” – Julio Ochoa, Cusco.

⭐⭐⭐ “Probé las tragamonedas y gané dos veces. Hay mucha variedad y el retiro fue inmediato: solicité anoche y esta mañana ya tenía el dinero.” – Inés Achával, Lima

Consideraciones legales: ¿es confiable Bet365?

Bet365 es una plataforma confiable y autorizada para operar en Perú. La empresa está regulada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que es la entidad encargada de supervisar las apuestas online y garantizar que los operadores cumplan con las normas del país.

Además, Bet365 promueve prácticas de juego responsable, ofreciendo herramientas para controlar depósitos, límites de tiempo y autoexclusión, de modo que puedas apostar de forma segura y con equilibrio.

Apuesta con responsabilidad. Solo para mayores de 18+.

Servicio de atención al cliente: ¿qué hacer si mi código bonus bet365 no funciona?

Ante cualquier duda o inconveniente con el uso del código de bono de Bet365 podrás contactar con el servicio de atención al cliente. Estos son los canales de atención disponibles en Perú:

Chat en vivo: con asesores disponibles 24/7.

con asesores disponibles 24/7. Correo electrónico a: support-lat@customerservices365.com

Conclusión: ¿vale la pena usar el código bonus de Bet365?

El código de bono Bet365 Perú es una excelente opción para comenzar a apostar de manera segura, con un bono del 100% en tu primer depósito. La plataforma ofrece una gran variedad de mercados y funciones útiles, como las fichas doradas que puedes canjear por apuestas gratis. Si buscas una casa confiable y promociones reales, este código es una buena manera de explorar Bet365.

A continuación, te dejamos un resumen de los puntos fuertes y aspectos a mejorar de esta oferta, para que puedas decidir si se ajusta a tus necesidades y estilo de juego.

Ventajas Desventajas Bono flexible: puedes elegir entre deportes o casino (incluyendo giros gratis) Plazo de 7 días para completar el rollover, más corto que en otros operadores Depósito mínimo desde S/ 20 Rollover x5 puede ser exigente si usas cuotas bajas Cuotas amplias en Liga 1, Libertadores y fútbol europeo Giros gratis limitados a slots seleccionadas App estable para apuestas en vivo y streaming Solo válido para nuevos usuarios de Perú Herramientas de juego responsable claras (límites, autoexclusión, historial)



Preguntas frecuentes sobre el código de bono Bet365

¿Cuál es el código bono Bet365 Perú?

El código del bono en Bet365 2026 es AEP365. Con él, nuevos usuarios pueden activar un bono de bienvenida para deportes y casino que duplica el primer depósito hasta S/ 500 o entrega hasta 500 giros gratis, según la opción que elijas al registrarte.

¿Cómo obtener un bono Bet365 Perú con el código?

Durante el registro aparece un campo para ingresar el código. Solo tienes que escribir AEP365, completar tus datos y hacer un depósito desde S/ 20. El bono se acredita automáticamente en la sección “Promociones”. En nuestras pruebas, el saldo apareció en menos de un minuto.

¿Cómo funcionan los giros gratis con el código de bono de Bet365?

Después de registrarte, puedes activar la opción de giros gratis en lugar del bono de casino. Bet365 entrega spins durante 10 días consecutivos y cada día eliges uno de los tres botones para determinar la cantidad de giros. Los spins aplican solo a tragamonedas seleccionadas.

¿Puedo retirar las ganancias del bono Bet365?

Sí. Las ganancias obtenidas con créditos de apuesta o giros gratis se pueden retirar una vez que completes los requisitos del bono. En deportes, el rollover es x5 y debe cumplirse en un plazo de 7 días. En casino, el rollover es x30.

¿Qué hago si el bono Bet365 no aparece o no se activa?

Verifica que ingresaste correctamente el código promocional Bet365 durante el registro y que realizaste un depósito válido (mínimo S/ 20). Si el bono no se acredita, suele bastar con actualizar tu cuenta o abrir el chat en vivo. El soporte 24/7 responde rápido y puede validarlo manualmente.

