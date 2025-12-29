Código Promocional 1XBET “100MAX”: Recibe hasta S/550 por tu primer depósito

Si te registras en 1xBet Perú con el código 100MAX, accedes al bono de bienvenida oficial para nuevos usuarios, válido en apuestas deportivas o casino, según la opción que elijas al crear tu cuenta.

¿Cuál es el código promocional 1xBet y qué bono activa?

El código promocional 1xBet para Perú es 100MAX. Al registrarse con este código en 2026, los nuevos usuarios acceden al bono de bienvenida oficial, válido tanto para apuestas deportivas como para casino online.

La activación del bono depende del tipo de juego que elija el usuario al momento del registro. No es obligatorio seleccionar ambos. Conoce los bonos 1xBet disponibles con el código de promoción:

Bonos 1xBet Monto máximo Depósito mínimo Plazo y rollover Código 1xBet Registrarse en 1xBet Bono bienvenida deportes 100% de su primer depósito hasta S/550 S/3 x5 en 30 días 100MAX IR A 1XBET Paquete bienvenida casino Hasta S/6.000 + 150 giros gratis S/40 x35 en 7 días 100MAX IR A 1XBET Bono de lealtad Hasta 100 giros gratis y un bono del 50% por el décimo depósito S/10 x3 100MAX IR A 1XBET

¿Qué bono activa el código 1xBet 100MAX?

El código promocional desbloquea tres promociones principales en 1xBet Perú:

Bono de bienvenida en apuestas deportivas

100% sobre el primer depósito hasta S/550

Depósito mínimo: S/3

Rollover: x5

Plazo para cumplirlo: 30 días

Cuota mínima por apuesta: 1.40

Este bono está pensado para usuarios que apuestan en fútbol, tenis o combinadas simples. En la práctica, funciona mejor con apuestas múltiples bien equilibradas.

Paquete de bienvenida en casino

Hasta S/6.000 en bonos

150 giros gratis en tragamonedas seleccionadas

Depósito mínimo: S/40

Rollover: x35

Plazo: 7 días

El bono de casino exige más volumen de juego, por lo que conviene usarlo en tragamonedas con RTP alto y reglas claras.

Bono de lealtad para usuarios activos

Hasta 100 giros gratis

Bono del 50% en el décimo depósito

Depósito mínimo: S/10

Rollover: x3

Este bono no se activa de inmediato. Está pensado para usuarios que mantienen actividad regular.

Cómo usar el código promocional 1xBet paso a paso

El proceso de activación de la promoción es directo y no requiere pasos ocultos:

Ingresar al sitio oficial de 1xBet Perú o descargar la app Completar el registro y escribir 100MAX en el campo de código promocional Elegir el tipo de bono: deportes o casino Realizar el primer depósito en soles Verificar la cuenta antes de solicitar retiros

El bono solo está disponible para nuevos usuarios mayores de 18 años residentes en Perú.

Condiciones importantes del bono 1xBet en Perú

Antes de apostar, conviene tener claras las reglas principales.

Para el bono de apuestas deportivas

Apuestas combinadas con mínimo 3 selecciones

Cuota mínima total: 1.40

El rollover debe completarse con apuestas reales, no cash out anticipado

Para el bono de casino

No todos los juegos cuentan al 100% para el rollover

Los giros gratis se acreditan en tragamonedas específicas

El plazo es corto, por lo que conviene planificar las sesiones

Estas condiciones son similares a las de otras plataformas de apuestas disponibles en Perú.

Experiencia real de los beneficios usando el bono 1xBet

Tras probar la plataforma desde Perú, hay algunos puntos claros:

El bono deportivo es flexible si se usan combinadas moderadas

El casino ofrece mucha variedad, pero exige control del bankroll

La interfaz puede resultar cargada al inicio, sobre todo en escritorio

La app móvil es más fluida para apuestas en vivo

No es una plataforma pensada solo para el bono. Funciona mejor para usuarios que apuestan con regularidad.

Qué suele funcionar mejor al usar el bono 1xBet

En la práctica, el bono deportivo de 1xBet se libera con mayor facilidad cuando se usa en combinadas cortas, evitando cuotas forzadas solo para alcanzar el mínimo. En casino, el error más común es activar el bono sin revisar el plazo, ya que el rollover exige ritmo de juego constante. La experiencia muestra que separar el uso del bono del dinero real ayuda a mantener control y evitar decisiones impulsivas. El bono aporta valor si se entiende como una extensión del bankroll, no como dinero inmediato para retirar.

Deportes más usados por jugadores peruanos con el bono 1xBet

En Perú, el uso del bono en la plataforma de 1xbet Perú se concentra sobre todo en:

Fútbol : Cobertura de las ligas más famosas como, Champions League, Liga Española, Copa Libertadores. También incluye ligas nacionales como La Liga 1 y Copa Bicentenario.

: Cobertura de las ligas más famosas como, Champions League, Liga Española, Copa Libertadores. También incluye ligas nacionales como La Liga 1 y Copa Bicentenario. Tenis : Gran variedad de opciones en los principales circuitos mundiales. Disponibles puestas en partidos de modalidad simple y dobles y categorías masculinas y femeninas.

: Gran variedad de opciones en los principales circuitos mundiales. Disponibles puestas en partidos de modalidad simple y dobles y categorías masculinas y femeninas. Apuestas en e-Sports : Oportunidades de apuestas pre-partida y en vivo.Cobertura de videojuegos populares como:CS2, DOTA2 ,Valorant, Rainbow Six, entre otros.

: Oportunidades de apuestas pre-partida y en vivo.Cobertura de videojuegos populares como:CS2, DOTA2 ,Valorant, Rainbow Six, entre otros. Surf : Apuesta en los campeonatos internacionales de surf, con figuras como Miguel Tudela.

: Apuesta en los campeonatos internacionales de surf, con figuras como Miguel Tudela. Atletismo : Apuesta en competencias internacionales de atletismo donde Perú tiene representación.

: Apuesta en competencias internacionales de atletismo donde Perú tiene representación. Vóley: Liga de Vóley Femenina y masculina con equipos como Regatas Lima y Sporting Cristal. O en la Selección Peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley y otras competiciones internacionales.



La oferta de mercados es amplia, especialmente en apuestas en vivo. La experiencia de streaming se facilita gracias a la fluidez y rapidez de su plataforma.

Mejores juegos de casino para liberar el bono

Algunos juegos con RTP conocido y reglas claras:

Starburst – RTP 96.09%

– RTP 96.09% Book of Ra Deluxe – RTP 95.03%

– RTP 95.03% Mega Moolah – jackpot progresivo, volatilidad alta

No todos los juegos aportan el mismo porcentaje al rollover. Conviene revisarlo antes de jugar.

Métodos de pago y retiro en soles en Perú

En 1xBet, podrás apostar de forma segura con múltiples métodos de pago disponibles, incluyendo tarjetas de crédito, monederos electrónicos y criptomonedas. Realiza tu depósito en soles (PEN) y comienza a disfrutar de las apuestas deportivas o los juegos de casino.

Además, 1xBet permite realizar retiros de forma rápida y segura, asegurando que tus ganancias estén disponibles cuando lo desees.

El operador ofrece más de 80 métodos de pago para facilitar tus depósitos y retiros.

Algunas opciones disponibles son:

Tarjetas Bancarias : Visa, MasterCard.

: Visa, MasterCard. Monederos Electrónicos : Skrill, Neteller, WebMoney.

: Skrill, Neteller, WebMoney. Criptomonedas : Más de 50 criptos, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin.

: Más de 50 criptos, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Transferencias Bancarias: Desde cuentas locales e internacionales.

Nota: Los bonos de bienvenida no están disponibles para depósitos con criptomonedas

Cómo activar tu código promocional en la app 1xBet Perú

El código funciona igualmente en la app 1xbet. Estos son los pasos para activarlo:

Descarga la app desde el sitio oficial (Android) o App Store (iOS) e inicia sesión o regístrate. Durante el registro o en tu perfil, ingresa el código promocional y guarda los cambios. Haz tu primer depósito en soles y el bono se activa automáticamente si cumples con los requisitos.

Opiniones reales de usuarios en Perú sobre 1xBet

⭐⭐⭐⭐⭐ “En mi caso particular me ha servido mucho el bono de casino y de las tiradas gratis, la página web la siento muy cargada y para gente mayor cuesta entenderla al principio pero todo bien al final de cuentas he podido jugar sin salir a un casino”. Rubén Q. de Piura

⭐⭐⭐⭐”La app y el sitio parecen seguros y los retiros fueron sencillos, por eso dejo esta reseña ya que al principio me preguntaba si era seguro poner mis datos bancarios, pero ahora estoy tranquilo. Y sobre su bono creo que ha sido ideal en mi caso”. Mario D. de Trujillo

⭐⭐⭐ “No he logrado aún hacer la verificación ya he mandando mis documentos pero no responden, ojalá salga bien ya que he ganado dinero con el bono y ahora es una burocracia para retirarlo”. Sonia L. de Arequipa

¿Es seguro apostar en 1xBet Perú?

1xBet opera bajo licencia internacional de Curaçao eGaming (1668/JAZ) y lleva más de 30 años en el mercado. Utiliza cifrado SSL y métodos de pago reconocidos.

Como en cualquier casa de apuestas, es clave:

Verificar la cuenta

Leer condiciones del bono

Jugar con control del presupuesto

Preguntas frecuentes sobre el código promocional 1xBet

¿Cuál es el código promocional de 1xBet para Perú?

El código promocional vigente para nuevos usuarios en Perú es 100MAX. Permite activar el bono de bienvenida en apuestas deportivas o casino al registrarse.

¿Qué bono activa el código 1xBet 100MAX?

El código 100MAX activa un bono del 100% en deportes hasta S/550 o un paquete de casino de hasta S/6.000 más 150 giros gratis, según la opción elegida al registrarse.

¿El bono 1xBet se puede retirar directamente?

No. El bono debe cumplir un requisito de apuesta (rollover) antes de poder retirar ganancias. En deportes es x5 y en casino x35, dentro de un plazo definido.

¿Es obligatorio usar el bono al registrarse en 1xBet?

No es obligatorio. El usuario puede registrarse sin activar el bono o elegir solo una modalidad: deportes o casino.

¿Cómo realizar retiros en soles en 1xBet Perú?

Dirígete a la sección de pago y selecciona allí la opción “Retirar”. Elige el método de pago y el monto que deseas extraer de tu cuenta y confirma la operación. Ten presente que cada medio de pago tiene distintos plazos y demoras.

