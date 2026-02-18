Código de promoción Meridianbet: 6783 | Bono hasta S/1000 | Perú 2026

Registrate con el código promocional Meridianbet Perú "6783" y recibe a cambio un bono sin depósito de 500 giros gratis y hasta S/1000.

¿Cuál es el código promocional Meridianbet 2026?

El código promocional Meridianbet es 6783 y úsalo cuando te registres, valida tu identidad y recibe 500 giros gratis. Además, duplican tu primer depósito (mínimo S/20) hasta S/1000 (máximo). Esta oferta es válida para nuevos usuarios peruano que se registren en 2026.

¿Qué bonos se obtienen con el código Meridianbet?

Los bonos disponibles con el código Meridianbet son dos: un bono sin depósito y por primera recarga:

Bonos Meridianbet Código Meridianbet Bono sin depósito de 500 giros gratis 6783 Bono que duplica tu primer depósito hasta S/1000 6783

Bono sin depósito de 500 giros gratis

Con el bono sin depósito de Meridianbet es posible recibir 50 giros gratis diarios (hasta 500 en total) durante 10 días. A pesar de ser un bono que no requiere de recarga inicial, es necesario depositar al menos S/20 para poder retirar las ganancias.

Los freespins solo pueden usarse en la tragamonedas VENI VIDI VICI y la ganancia máxima es de S/200, lo que nos ha resultado poco flexible, pero con condiciones alcanzables y ganancias retirables (nosotros obtuvimos S/80 de ganancias con este bono).

Bono de bienvenida hasta S/1000

Una ves usado el bono por registro de giros gratis podrás activar el bono por depósito que duplica tu recarga inicial hasta S/1000, el depósito mínimo es de S/20, siendo de los más bajos luego del bono de Retabet con depósito mínimo de S/10.

Nuestra experiencia con el bono deportivo de Meridianbet ha sido favorable y con buenas ganancias ( que retiramos de manera inmediata gracias a que la oferta no tiene rollover, beneficio poco visto en las casas de apuestas de Perú. Lo que sí tiene es un requisito de apuesta que depende de lo que depositas, por ejemplo nosotros depositamos S/100 y lo apostamos 10 veces en apuestas de S/10, obtuvimos una ganancia final de S/200.

Cómo activar el código promocional Meridianbet Perú

La activación de los bonos del código promocional Meridianbet requieren que abras una cuenta por primera vez, que verifiques tu identidad (bono sin depósito) y que hagas un depósito mínimo de S/20 (bono por recarga).

Sigue estos pasos para usar tu bono:

Ingresa al sitio oficial de Meridianbet y haz clic en registro. Completa tus datos personales y en el PASO 2 copia el código 6783. Valida tu correo electrónico, inicia sesión y carga tu DNI y selfie. Espera el email con la aprobación de identidad. Usa los freespins del bono sin depósito y luego realiza un primer depósito.

Una vez que cumplas con los requisitos de apuesta del bono de bienvenida por depósito retira las ganancias, no lo hagas antes ya que perderás tus ganancias.

Nuestra experiencia: Recibimos la confirmación de identidad en menos de una hora y usamos la primera tanda de giros gratis ese mismo día.

Consejos para maximizar el bono de Meridianbet

Apuesta en eventos con favoritos claros, como clubes líderes en ligas locales.

en eventos con favoritos claros, como clubes líderes en ligas locales. Prioriza al equipo local en apuestas múltiples.

al equipo local en apuestas múltiples. Crea boletos de 5 selecciones con cuotas mínimas de 1.30 por selección.

boletos de 5 selecciones con cuotas mínimas de 1.30 por selección. Apunta a una cuota combinada cerca de 4.50 para equilibrar riesgo y beneficio.

a una cuota combinada cerca de 4.50 para equilibrar riesgo y beneficio. Usa el bono en las primeras 24 horas tras activarlo; tienes 3 días para usarlo.

el bono en las primeras 24 horas tras activarlo; tienes 3 días para usarlo. Evita combinaciones arriesgadas como empates o resultados impredecibles.

combinaciones arriesgadas como empates o resultados impredecibles. Activa las notificaciones en la app para no perder el plazo y seguir tus apuestas.

Comparación con otros códigos promocionales disponibles en Perú

Conoce otros bonos de bienvenida de apuestas disponibles para los nuevos usuarios en Perú.

Operador Bono deportivo Meridianbet 6783 Duplica tu primer depósito hasta S/1000 1xBet 100MAX Duplica tu primer depósito hasta S/550 Inkabet VER BONO Duplica tu primer depósito hasta S/500

En nuestra comparativa del bono Meridianbet vs código promocional 1xbet y el código de bono Inkabet te dejamos los datos claves para que tomes tu decisión según tus preferencias particulares.

¿Cómo usar el código desde la Meridianbet app?

Con la app de Meridianbet, activar tu código promocional es rápido y cómodo. Solo necesitas tu celular o tablet y tendrás 72 horas desde la activación para aprovechar tu bono estés donde estés.

Estos son los pasos para utilizar tu código promocional desde la app Meridianbet:

Descarga la app desde el sitio oficial Meridianbet o App Store. Toca "Registrarse" y completa el formulario. Ingresa el código 6783 en el campo correspondiente. Activa tu cuenta por WhatsApp o correo. Realiza tu primer depósito de mínimo S/ 20 y recibe tu bono automáticamente.

Atención al cliente Meridianbet Perú

Si en algún momento tienes problemas para usar tu código promocional o con el funcionamiento del sitio, el equipo de atención al cliente de Meridianbet Perú está disponible para ayudarte de forma rápida y efectiva.

Conoce los medios de contacto disponibles:

Chat en vivo: disponible 24/7

disponible 24/7 Correo electrónico: info@meridianbet.pe

info@meridianbet.pe WhatsApp Apuestas Deportivas: +51 920 374 183

+51 920 374 183 WhatsApp Casino: +51 985 412 060

Nuestro veredicto: ¿Vale la pena usar los bonos Meridianbet?

Sí, los bonos disponibles con el código Meridianbet son una gran forma de conocer la dinámica de juego en slots online (500 giros gratis) y de apuestas más complejas (combinada de más de 5 selecciones).

Creemos que el bono sin depósito de Meridianbet está pensado para nuevos jugadores ya que sus ganancias son fáciles de retirar, mientras que el bono deportivo hasta S/1000 es para un perfil de apostador experimentado que puede tener éxito en ticket múltiple 5 o + con cuota mínima de 1.50.

En ambos casos en nuestra experiencia pudimos retirar dinero por medio de transferencia bancaria y en 3 días tuvimos nuestra plata en la cuenta, sin ningún obstáculo o problema.

Preguntas frecuentes del código Meridianbet

¿Cuál es el código promocional Meridianbet en Perú?

El código de promoción Meridianbet es 6783 para Perú y te trae un bono de hasta S/1000 con el que apostar en tickets combinados de un mínimo de 5 selecciones con cuota de 1.50 o superior.

¿Qué hago si no funciona el código promocional Meridianbet?

En primer lugar, confirma que haya escrito bien el código de promoción Meridianbet y el contenido de los términos y condiciones de la promoción. Si te queda claro que cumples con los requisitos, contacta con el servicio de atención al cliente de Meridianbet a través de su correo info@meridianbet.pe o en los siguientes números: Apuestas (+51 975908121 o +51 920374180), Casino (+51 985412060). También tienes a tu disposición un formulario de contacto en la sección de ayuda del sitio web de Meridianbet, seleccionando la opción GENERAL.

¿Puedo conseguir futuras promociones con el código promocional Meridianbet?

No. El código promocional Meridianbet 6783 solo te da acceso a la promoción de bienvenida de la que te hablamos en este artículo y expira a los 3 días de recibir la notificación de que ya está disponible en tu cuenta.

¿Por qué debería usar el Meridianbet código promocional para registrarme?

Porque te permitirá recibir un bono del mismo valor de tu depósito, hasta un máximo de S/1000. Y eso te da el doble de posibilidades de poder ganar con tus apuestas. Meridianbet Perú, como el resto de casinos y casas de apuestas online de los que te hablamos, merecen nuestra máxima confianza. Por estas razones, puedes jugar tranquilo en ellos.

